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بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
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خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا تجاوزت أصعب المنعطفات في تاريخها الحديث
خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا تجاوزت أصعب المنعطفات في تاريخها الحديث
سبوتنيك عربي
أكّد الخبير بالشأن الروسي، آصف ملحم، أنّ العالم المتعدد الأقطاب أكثر عدالة من العالم الأحادي، مشيرا إلى أن الحل الدولي الأمثل هو "التكتلات الدولية". 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T15:13+0000
2024-05-07T15:13+0000
روسيا
حصري
فلاديمير بوتين
تقارير سبوتنيك
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وشدّد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "تنظيم العالم على شكل تكتلات دولية هو الحل الأمثل لحماية جميع الدول، فلا تشعر الدول الصغرى بأنّها مسلوبة الإرادة".ولفت ملحم إلى أنّ "روسيا تجاوزت أصعب المنعطفات في تاريخها الحديث وكل ما تم ترويجه حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم يمر على المواطن الواعي".وبدأ حفل التنصيب بالاستعراض الرسمي لعلم الدولة الروسية، إلى جانب علم الرئاسة الروسية ودستور البلاد وشعار الرئيس الروسي، إلى قاعة "القديس أندريه" في قصر الكرملين الكبير.ويعد حفل التنصيب الحالي الخامس في مسيرة بوتين السياسية، حيث سيتولى أعلى منصب في الدولة لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا، خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس الماضي، وحصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، على نسبة 87.28 بالمئة من أصوات الناخبين.لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديوبوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخموكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240507/بوتين-روسيا-تواصل-العمل-لتشكيل-عالم-متعدد-الأقطاب-وهي-مسؤولة-عن-ألف-عام-من-التاريخ----1088603255.html
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روسيا, حصري, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك

خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا تجاوزت أصعب المنعطفات في تاريخها الحديث

15:13 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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حصري
أكّد الخبير بالشأن الروسي، آصف ملحم، أنّ العالم المتعدد الأقطاب أكثر عدالة من العالم الأحادي، مشيرا إلى أن الحل الدولي الأمثل هو "التكتلات الدولية".
وشدّد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "تنظيم العالم على شكل تكتلات دولية هو الحل الأمثل لحماية جميع الدول، فلا تشعر الدول الصغرى بأنّها مسلوبة الإرادة".
ولفت ملحم إلى أنّ "روسيا تجاوزت أصعب المنعطفات في تاريخها الحديث وكل ما تم ترويجه حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم يمر على المواطن الواعي".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخ
10:15 GMT

وقال بوتين، خلال حفل التنصيب الرئاسي في قصر الكرملين: "سنواصل العمل مع الشركاء في التكامل الأوراسي ومع مراكز التنمية السيادية الأخرى، من أجل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وروسيا مسؤولة عن ألف عام من التاريخ".

وبدأ حفل التنصيب بالاستعراض الرسمي لعلم الدولة الروسية، إلى جانب علم الرئاسة الروسية ودستور البلاد وشعار الرئيس الروسي، إلى قاعة "القديس أندريه" في قصر الكرملين الكبير.

وعند أداء بوتين اليمين الدستورية، تم رفع علم الرئاسة الروسية مرة أخرى على مقر إقامة رئيس الدولة في الكرملين.

ويعد حفل التنصيب الحالي الخامس في مسيرة بوتين السياسية، حيث سيتولى أعلى منصب في الدولة لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا، خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس الماضي، وحصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، على نسبة 87.28 بالمئة من أصوات الناخبين.
لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديو
بوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخ

موكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح08:24 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
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