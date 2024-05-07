https://sputnikarabic.ae/20240507/خبير-بالشأن-الروسي-لـسبوتنيك-روسيا-تجاوزت-أصعب-المنعطفات-في-تاريخها-الحديث--1088615202.html

خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا تجاوزت أصعب المنعطفات في تاريخها الحديث

خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": روسيا تجاوزت أصعب المنعطفات في تاريخها الحديث

سبوتنيك عربي

أكّد الخبير بالشأن الروسي، آصف ملحم، أنّ العالم المتعدد الأقطاب أكثر عدالة من العالم الأحادي، مشيرا إلى أن الحل الدولي الأمثل هو "التكتلات الدولية". 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T15:13+0000

2024-05-07T15:13+0000

2024-05-07T15:13+0000

روسيا

حصري

فلاديمير بوتين

تقارير سبوتنيك

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وشدّد في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "تنظيم العالم على شكل تكتلات دولية هو الحل الأمثل لحماية جميع الدول، فلا تشعر الدول الصغرى بأنّها مسلوبة الإرادة".ولفت ملحم إلى أنّ "روسيا تجاوزت أصعب المنعطفات في تاريخها الحديث وكل ما تم ترويجه حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم يمر على المواطن الواعي".وبدأ حفل التنصيب بالاستعراض الرسمي لعلم الدولة الروسية، إلى جانب علم الرئاسة الروسية ودستور البلاد وشعار الرئيس الروسي، إلى قاعة "القديس أندريه" في قصر الكرملين الكبير.ويعد حفل التنصيب الحالي الخامس في مسيرة بوتين السياسية، حيث سيتولى أعلى منصب في الدولة لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا، خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس الماضي، وحصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، على نسبة 87.28 بالمئة من أصوات الناخبين.لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديوبوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخموكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240507/بوتين-روسيا-تواصل-العمل-لتشكيل-عالم-متعدد-الأقطاب-وهي-مسؤولة-عن-ألف-عام-من-التاريخ----1088603255.html

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روسيا, حصري, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك