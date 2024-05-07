https://sputnikarabic.ae/20240507/بيلاروسيا-تبدأ-اختبار-توريد-الأسلحة-النووية-وتحميلها-على-المقاتلات-الهجومية-1088608819.html

بيلاروسيا تبدأ اختبار توريد الأسلحة النووية وتحميلها على المقاتلات الهجومية

بيلاروسيا تبدأ اختبار توريد الأسلحة النووية وتحميلها على المقاتلات الهجومية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن عملية اختبار مفاجئة لحاملات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بدأت في بيلاروسيا. 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T13:08+0000

2024-05-07T13:08+0000

2024-05-07T14:11+0000

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وفي بيان تم نشره على قناة "تلغرام" التابعة للوزارة: "وفقًا لأمر رئيس جمهورية بيلاروسيا، يتم إجراء اختبار مفاجئ لحاملات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في القوات المسلحة".وجاء ذلك بناء على تصريحات وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، بأنه "تم اليوم تلقي أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا بإجراء اختبار مفاجئ للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للقوات المسلحة البيلاروسية".وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الشعب لعموم بيلاروسيا: "هناك (في الغرب) يعرفون أنه في حال أقدموا على الاعتداء على بيلاروسيا، فسوف يتلقون ردا فوريا من بلدنا بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك ومن روسيا".وفي سياق آخر، أعرب لوكاشينكو عن أسفه لسحب الأسلحة النووية الاستراتيجية من بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

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