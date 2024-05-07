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https://sputnikarabic.ae/20240507/بيلاروسيا-تبدأ-اختبار-توريد-الأسلحة-النووية-وتحميلها-على-المقاتلات-الهجومية-1088608819.html
بيلاروسيا تبدأ اختبار توريد الأسلحة النووية وتحميلها على المقاتلات الهجومية
بيلاروسيا تبدأ اختبار توريد الأسلحة النووية وتحميلها على المقاتلات الهجومية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن عملية اختبار مفاجئة لحاملات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بدأت في بيلاروسيا. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T13:08+0000
2024-05-07T14:11+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وفي بيان تم نشره على قناة "تلغرام" التابعة للوزارة: "وفقًا لأمر رئيس جمهورية بيلاروسيا، يتم إجراء اختبار مفاجئ لحاملات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في القوات المسلحة".وجاء ذلك بناء على تصريحات وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، بأنه "تم اليوم تلقي أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا بإجراء اختبار مفاجئ للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للقوات المسلحة البيلاروسية".وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الشعب لعموم بيلاروسيا: "هناك (في الغرب) يعرفون أنه في حال أقدموا على الاعتداء على بيلاروسيا، فسوف يتلقون ردا فوريا من بلدنا بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك ومن روسيا".وفي سياق آخر، أعرب لوكاشينكو عن أسفه لسحب الأسلحة النووية الاستراتيجية من بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
https://sputnikarabic.ae/20240425/لوكاشينكو-إذا-تعرضت-بيلاروس-لأي-هجوم-سنرد-مع-روسيا-بكل-الوسائل-الممكنة-1088277732.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/روسيا-سنتعامل-مع-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-على-أنها-حاملات-للأسلحة-النووية-1088579907.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

بيلاروسيا تبدأ اختبار توريد الأسلحة النووية وتحميلها على المقاتلات الهجومية

13:08 GMT 07.05.2024 (تم التحديث: 14:11 GMT 07.05.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورمناورات "أخوة القتال 2023" في مقاطعة بريتسك، بيلاروسيا
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن عملية اختبار مفاجئة لحاملات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بدأت في بيلاروسيا.
وفي بيان تم نشره على قناة "تلغرام" التابعة للوزارة: "وفقًا لأمر رئيس جمهورية بيلاروسيا، يتم إجراء اختبار مفاجئ لحاملات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في القوات المسلحة".
وجاء ذلك بناء على تصريحات وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، بأنه "تم اليوم تلقي أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا بإجراء اختبار مفاجئ للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للقوات المسلحة البيلاروسية".

وأضاف وزير الدفاع البيلاروسي أنه "يتم إعداد قسم من مجمع "إسكندر" العملياتي التكتيكي وسرب من طائرات "سو-25"" لتنفيذ المهام المقصودة وسيتم إجراء الاختبار وفقًا للوائح الزمنية الصارمة التي حددها القائد الأعلى".

16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
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وحذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الخميس الفائت، من أنه في حال وقوع هجوم على بلاده فذلك سيجابه برد فوري بجميع أنواع الأسلحة من كل من مينسك وموسكو.

وقال لوكاشينكو في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الشعب لعموم بيلاروسيا: "هناك (في الغرب) يعرفون أنه في حال أقدموا على الاعتداء على بيلاروسيا، فسوف يتلقون ردا فوريا من بلدنا بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك ومن روسيا".
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وأضاف لوكاشينكو بالقول: "اليوم نحن ملتزمون تمامًا وعازمون على مواجهة أي معتد يحاول إلحاق الضرر ببلادنا وبروسيا كذلك".

وفي سياق آخر، أعرب لوكاشينكو عن أسفه لسحب الأسلحة النووية الاستراتيجية من بيلاروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
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