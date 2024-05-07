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https://sputnikarabic.ae/20240507/تشكيلة-الحكومة-الروسية-المنتهية-ولايتها-تدقيق-دون-النشر-1088603759.html
تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها
تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها
سبوتنيك عربي
تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها
2024-05-07T12:23+0000
2024-05-07T12:23+0000
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ووقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، المرسوم ذا الصلة. ومن المقرر أن يقدم فلاديمير بوتين بعد ذلك مرشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس النواب في البرلمان الروسي (الدوما)، للموافقة عليه.تعرّف على أعضاء الحكومة الروسية المنتهية ولايتها من خلال إنفوغراف أعدته "سبوتنيك".شاهد أيضا - مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين... فيديووقد يعجبك أيضا - من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
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تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها
تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها

تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها

12:23 GMT 07.05.2024
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أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو/ أيار، استقالتها بعد تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، المرسوم ذا الصلة. ومن المقرر أن يقدم فلاديمير بوتين بعد ذلك مرشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس النواب في البرلمان الروسي (الدوما)، للموافقة عليه.
تعرّف على أعضاء الحكومة الروسية المنتهية ولايتها من خلال إنفوغراف أعدته "سبوتنيك".
تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها - سبوتنيك عربي
تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين... فيديو
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