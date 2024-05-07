https://sputnikarabic.ae/20240507/رئيس-دولة-الإمارات-أول-المهنئين-لبوتين-بمناسبة-تنصيبه-رئيسا-لروسيا-الاتحادية-1088606948.html

رئيس دولة الإمارات أول المهنئين لبوتين بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية

رئيس دولة الإمارات أول المهنئين لبوتين بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية

سبوتنيك عربي

هنأ رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي المنتخب، فلاديمير بوتين، بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا. 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T12:32+0000

2024-05-07T12:32+0000

2024-05-07T12:32+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وفي تغريدة كتبها ابن زايد على منصة "إكس"، تمنى للرئيس بوتين، التوفيق في قيادة روسيا إلى مزيد من التنمية والتقدم.وتابع ابن زايد: "أتطلع إلى موصلة العمل معه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة لمصلحة شعبينا".وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، الذي ألقى فيه بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.وغادر الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، والذي يحتوي على صور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق.واستقل الرئيس الروسي سيارة "أوروس"، بنسختها الجديدة المعدلة التي ظهرت لأول رمرة في حفل التنصيب، مغادرا مكتبه متوجها إلى قصر الكرملين.ووجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الشكر لكل مواطني روسيا في جميع أنحاء البلاد.وأضاف بوتين: "أريد الانحناء أمام أبطالنا، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، كل من يقاتل من أجل الوطن. مرة أخرى أشكركم على ثقتكم ودعمكم".ويقام حفل التنصيب الرئاسي في روسيا، في الـ7 من شهر مايو منذ عام 2000، وفي عام 2024، سيتم إقامته أيضًا في ذات التاريخ.يذكر أنه تم تطوير بروتوكول التنصيب في الأصل لتنصيب أول رئيس لروسيا، بوريس يلتسين، ولم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين، وعندما تولى يلتسين، منصبه أقيمت المراسم في قصر المؤتمرات في الكرملين، ومنذ عام 2000، يقام الحفل في قاعات الدولة في قصر الكرملين الكبير، ومنذ ذلك الحين، تم استخدام ذات البروتوكول للحفل، ولكن قد يتم إجراء بعض التغييرات المحددة عليه.

https://sputnikarabic.ae/20240507/بوتين-يوقع-مرسوم-استقالة-الحكومة-الروسية-1088603947.html

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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024