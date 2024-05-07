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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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https://sputnikarabic.ae/20240507/رئيس-دولة-الإمارات-أول-المهنئين-لبوتين-بمناسبة-تنصيبه-رئيسا-لروسيا-الاتحادية-1088606948.html
رئيس دولة الإمارات أول المهنئين لبوتين بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية
رئيس دولة الإمارات أول المهنئين لبوتين بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
هنأ رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي المنتخب، فلاديمير بوتين، بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T12:32+0000
2024-05-07T12:32+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وفي تغريدة كتبها ابن زايد على منصة "إكس"، تمنى للرئيس بوتين، التوفيق في قيادة روسيا إلى مزيد من التنمية والتقدم.وتابع ابن زايد: "أتطلع إلى موصلة العمل معه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة لمصلحة شعبينا".وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، الذي ألقى فيه بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.وغادر الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، والذي يحتوي على صور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق.واستقل الرئيس الروسي سيارة "أوروس"، بنسختها الجديدة المعدلة التي ظهرت لأول رمرة في حفل التنصيب، مغادرا مكتبه متوجها إلى قصر الكرملين.ووجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الشكر لكل مواطني روسيا في جميع أنحاء البلاد.وأضاف بوتين: "أريد الانحناء أمام أبطالنا، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، كل من يقاتل من أجل الوطن. مرة أخرى أشكركم على ثقتكم ودعمكم".ويقام حفل التنصيب الرئاسي في روسيا، في الـ7 من شهر مايو منذ عام 2000، وفي عام 2024، سيتم إقامته أيضًا في ذات التاريخ.يذكر أنه تم تطوير بروتوكول التنصيب في الأصل لتنصيب أول رئيس لروسيا، بوريس يلتسين، ولم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين، وعندما تولى يلتسين، منصبه أقيمت المراسم في قصر المؤتمرات في الكرملين، ومنذ عام 2000، يقام الحفل في قاعات الدولة في قصر الكرملين الكبير، ومنذ ذلك الحين، تم استخدام ذات البروتوكول للحفل، ولكن قد يتم إجراء بعض التغييرات المحددة عليه.
https://sputnikarabic.ae/20240507/بوتين-يوقع-مرسوم-استقالة-الحكومة-الروسية-1088603947.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

رئيس دولة الإمارات أول المهنئين لبوتين بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية

12:32 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
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تابعنا عبر
هنأ رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي المنتخب، فلاديمير بوتين، بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا.
وفي تغريدة كتبها ابن زايد على منصة "إكس"، تمنى للرئيس بوتين، التوفيق في قيادة روسيا إلى مزيد من التنمية والتقدم.
وتابع ابن زايد: "أتطلع إلى موصلة العمل معه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة لمصلحة شعبينا".
وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، الذي ألقى فيه بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.
وتقدم حملة العلم الوطني الروسي والشعار الرئاسي عبر قاعات "القديس جاورجيوس" و"ألكسندر" إلى قاعة "القديس أندريه"، وتم تقديم الدستور وشعار روسيا، والذين تم وضعهما على المنصة التي سيؤدي فيها رئيس الدولة القسم.
وغادر الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، والذي يحتوي على صور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
بوتين يوقع مرسوم استقالة الحكومة الروسية
11:09 GMT
واستقل الرئيس الروسي سيارة "أوروس"، بنسختها الجديدة المعدلة التي ظهرت لأول رمرة في حفل التنصيب، مغادرا مكتبه متوجها إلى قصر الكرملين.
ودقت أجراس ساعة برج "سباسكايا" في الكرملين إيذانا ببدء مراسم التنصيب، ودخل الرئيس بوتين إلى قاعة الحفل.
ووجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الشكر لكل مواطني روسيا في جميع أنحاء البلاد.
وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها بعد احتفالية تنصيب رئيس روسيا: "أعزائي مواطني روسيا، السيدات والسادة، أصدقائي الأعزاء، في هذه اللحظات الجليلة والمسؤولة من البدء في تولي منصب رئيس روسيا، أود أن أشكر بصدق مواطني روسيا في جميع أنحاء بلدنا، سكان أراضينا التاريخية، الذين دافعوا عن حقهم في أن يكونوا مع الوطن الأم".
وأضاف بوتين: "أريد الانحناء أمام أبطالنا، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، كل من يقاتل من أجل الوطن. مرة أخرى أشكركم على ثقتكم ودعمكم".
وأضاف بوتين: "مصير روسيا سنحدده بأنفسنا من أجل أجيال اليوم والأجيال المقبلة".
ويقام حفل التنصيب الرئاسي في روسيا، في الـ7 من شهر مايو منذ عام 2000، وفي عام 2024، سيتم إقامته أيضًا في ذات التاريخ.
وينص دستور روسيا الاتحادية على أنه عند تولي الرئيس الروسي لمنصبه، يؤدي اليمين في جو مهيب بحضور أعضاء مجلس الفيدرالية ونواب مجلس الدوما وقضاة المحكمة الدستورية لروسيا الاتحادية.
يذكر أنه تم تطوير بروتوكول التنصيب في الأصل لتنصيب أول رئيس لروسيا، بوريس يلتسين، ولم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين، وعندما تولى يلتسين، منصبه أقيمت المراسم في قصر المؤتمرات في الكرملين، ومنذ عام 2000، يقام الحفل في قاعات الدولة في قصر الكرملين الكبير، ومنذ ذلك الحين، تم استخدام ذات البروتوكول للحفل، ولكن قد يتم إجراء بعض التغييرات المحددة عليه.
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