https://sputnikarabic.ae/20240507/بوتين-يوقع-مرسوم-استقالة-الحكومة-الروسية-1088603947.html
بوتين يوقع مرسوم استقالة الحكومة الروسية
بوتين يوقع مرسوم استقالة الحكومة الروسية
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء حفل تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية، وتسلم مهامه رسميا، مرسوم استقالة الحكومة الروسية. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T11:09+0000
2024-05-07T11:09+0000
2024-05-07T11:09+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وتم نشر نص المرسوم بشأن قبول استقالة الحكومة الروسية، على الموقع الرسمي لنشر الوثائق القانونية في روسيا.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم أيضا، مرسوما يكلف بموجبه الحكومة الروسية المستقيلة برئاسة ميخائيل ميشوستين، بمواصلة مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.الجدير بالذكر، أن هذا الإجراء منصوص عليه في الدستور الروسي، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديوبوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخموكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240507/بدء-مراسم-حفل-تنصيب-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين--1088598742.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يوقع مرسوم استقالة الحكومة الروسية
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء حفل تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية، وتسلم مهامه رسميا، مرسوم استقالة الحكومة الروسية.
وتم نشر نص المرسوم بشأن قبول استقالة الحكومة الروسية، على الموقع الرسمي لنشر الوثائق القانونية في روسيا.
وتقدمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلتها، بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب توليه منصب الرئاسة.
ووقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على الاستقالة وقدمها للرئيس بوتين، وفقا لما نشرته القناة الرسمية لمجلس الوزراء عبر تطبيق "تلغرام" .
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم أيضا، مرسوما يكلف بموجبه الحكومة الروسية المستقيلة برئاسة ميخائيل ميشوستين، بمواصلة مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
و جاء في نص المرسوم: "فيما يتعلق باستقالة الحكومة الروسية، وفقا للمادة 116 من الدستور الروسي، واسترشاداً بالفقرة 5 من المادة 117 من الدستور.. أقرر ،أولاً تكليف الحكومة الروسية بمواصلة مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".
الجدير بالذكر، أن هذا الإجراء منصوص عليه في الدستور الروسي، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.