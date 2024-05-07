https://sputnikarabic.ae/20240507/سفير-بكين-لدى-موسكو-مؤتمر-السلام-حول-أوكرانيا-يجب-أن-يكون-بمشاركة-متساوية-من-جميع-الأطراف-1088591927.html

سفير بكين لدى موسكو: مؤتمر السلام حول أوكرانيا يجب أن يكون بمشاركة متساوية من جميع الأطراف

سفير بكين لدى موسكو: مؤتمر السلام حول أوكرانيا يجب أن يكون بمشاركة متساوية من جميع الأطراف

سبوتنيك عربي

أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام بموافقة روسيا وأوكرانيا في الوقت المناسب وبمشاركة متساوية لجميع... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T02:22+0000

2024-05-07T02:22+0000

2024-05-07T02:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الصين

محادثات السلام

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال هانهوي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "تؤيد الصين عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب بموافقة الجانبين الروسي والأوكراني وبمشاركة متساوية لجميع الأطراف لمناقشة عادلة لجميع خيارات السلام".وأمس، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستدعم عقد مؤتمر دولي للسلام يكون مناسبًا لكل من روسيا وأوكرانيا، قائلاً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، "يظهر التاريخ أن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال المفاوضات.. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى استئناف الحوار".وأضاف، "سندعم عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به روسيا وأوكرانيا، والذي سيعقد في ظروف متكافئة وسيجعل المناقشات المتوازنة ممكنة".وكان الرئيس الصيني، خلال لقائه في 16 أبريل/ نيسان الجاري مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الصين تدعم عقد مؤتمر دولي عادل للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة الأوكرانية.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن روسيا تنظر باحترام لموقف الصين بشأن الأزمة في أوكرانيا.وقال لافروف، في مقابلة مع المحطات الإذاعية الروسية "راديو سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا"، إن "روسيا تحترم موقف الصين. هذا يعني أننا يجب ألا نبدأ بـ"صيغة زيلينسكي"، بل يعني أنه يجب تنحيتها جانبًا.. وإذا كانوا يريدون، كما قال الرئيس [الروسي فلاديمير بوتين]، فيتعين مناقشة الأسس التي نحن على استعداد للاتفاق عليها".وطرحت الصين، في فبراير/ شباط 2023، خطة من 12 نقطة لأجل حل الأزمة الأوكرانية سلمياً؛ استعرضت فيها موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.ومن بين النقاط الرئيسية التي أكدتها المبادرة الصينية، ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساساً للتسوية، عندما يكون الغرب وكييف مستعدين لذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240506/الخارجية-بيلاروسيا-مستعدة-لاستضافة-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا--1088563297.html

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