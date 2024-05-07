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هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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كواليس السينما
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
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أمساليوم
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/سفير-بكين-لدى-موسكو-مؤتمر-السلام-حول-أوكرانيا-يجب-أن-يكون-بمشاركة-متساوية-من-جميع-الأطراف-1088591927.html
سفير بكين لدى موسكو: مؤتمر السلام حول أوكرانيا يجب أن يكون بمشاركة متساوية من جميع الأطراف
سفير بكين لدى موسكو: مؤتمر السلام حول أوكرانيا يجب أن يكون بمشاركة متساوية من جميع الأطراف
سبوتنيك عربي
أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام بموافقة روسيا وأوكرانيا في الوقت المناسب وبمشاركة متساوية لجميع... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T02:22+0000
2024-05-07T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
محادثات السلام
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال هانهوي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "تؤيد الصين عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب بموافقة الجانبين الروسي والأوكراني وبمشاركة متساوية لجميع الأطراف لمناقشة عادلة لجميع خيارات السلام".وأمس، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستدعم عقد مؤتمر دولي للسلام يكون مناسبًا لكل من روسيا وأوكرانيا، قائلاً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، "يظهر التاريخ أن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال المفاوضات.. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى استئناف الحوار".وأضاف، "سندعم عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به روسيا وأوكرانيا، والذي سيعقد في ظروف متكافئة وسيجعل المناقشات المتوازنة ممكنة".وكان الرئيس الصيني، خلال لقائه في 16 أبريل/ نيسان الجاري مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الصين تدعم عقد مؤتمر دولي عادل للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة الأوكرانية.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن روسيا تنظر باحترام لموقف الصين بشأن الأزمة في أوكرانيا.وقال لافروف، في مقابلة مع المحطات الإذاعية الروسية "راديو سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا"، إن "روسيا تحترم موقف الصين. هذا يعني أننا يجب ألا نبدأ بـ"صيغة زيلينسكي"، بل يعني أنه يجب تنحيتها جانبًا.. وإذا كانوا يريدون، كما قال الرئيس [الروسي فلاديمير بوتين]، فيتعين مناقشة الأسس التي نحن على استعداد للاتفاق عليها".وطرحت الصين، في فبراير/ شباط 2023، خطة من 12 نقطة لأجل حل الأزمة الأوكرانية سلمياً؛ استعرضت فيها موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.ومن بين النقاط الرئيسية التي أكدتها المبادرة الصينية، ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساساً للتسوية، عندما يكون الغرب وكييف مستعدين لذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240506/الخارجية-بيلاروسيا-مستعدة-لاستضافة-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا--1088563297.html
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روسيا, الصين, محادثات السلام, أخبار أوكرانيا
روسيا, الصين, محادثات السلام, أخبار أوكرانيا

سفير بكين لدى موسكو: مؤتمر السلام حول أوكرانيا يجب أن يكون بمشاركة متساوية من جميع الأطراف

02:22 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورعملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
عملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام بموافقة روسيا وأوكرانيا في الوقت المناسب وبمشاركة متساوية لجميع الأطراف.
موسكو - سبوتنيك. وقال هانهوي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "تؤيد الصين عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب بموافقة الجانبين الروسي والأوكراني وبمشاركة متساوية لجميع الأطراف لمناقشة عادلة لجميع خيارات السلام".
وأضاف، "نحن مستعدون لمواصلة لعب دورنا والاستعانة بحكمة الصين وقوتها لدفع الحل السياسي للأزمة الأوكرانية".
وأمس، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستدعم عقد مؤتمر دولي للسلام يكون مناسبًا لكل من روسيا وأوكرانيا، قائلاً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، "يظهر التاريخ أن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال المفاوضات.. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى استئناف الحوار".
وأضاف، "سندعم عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به روسيا وأوكرانيا، والذي سيعقد في ظروف متكافئة وسيجعل المناقشات المتوازنة ممكنة".
وكان الرئيس الصيني، خلال لقائه في 16 أبريل/ نيسان الجاري مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الصين تدعم عقد مؤتمر دولي عادل للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة الأوكرانية.
وأكد شي جين بينغ على أن بلاده تشجع وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن روسيا تنظر باحترام لموقف الصين بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقال لافروف، في مقابلة مع المحطات الإذاعية الروسية "راديو سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا"، إن "روسيا تحترم موقف الصين. هذا يعني أننا يجب ألا نبدأ بـ"صيغة زيلينسكي"، بل يعني أنه يجب تنحيتها جانبًا.. وإذا كانوا يريدون، كما قال الرئيس [الروسي فلاديمير بوتين]، فيتعين مناقشة الأسس التي نحن على استعداد للاتفاق عليها".
وطرحت الصين، في فبراير/ شباط 2023، خطة من 12 نقطة لأجل حل الأزمة الأوكرانية سلمياً؛ استعرضت فيها موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.
وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينيك ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
الخارجية البيلاروسية: مينسك مستعدة لاستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا
أمس, 03:33 GMT
ومن بين النقاط الرئيسية التي أكدتها المبادرة الصينية، ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساساً للتسوية، عندما يكون الغرب وكييف مستعدين لذلك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعتزم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح00:07 GMT
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