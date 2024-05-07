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ع الموجة مع ايلي
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ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
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مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240507/عزاء-متبادل-بين-ابن-سلمان-وابن-زايد-1088594633.html
عزاء متبادل بين ابن سلمان وابن زايد
عزاء متبادل بين ابن سلمان وابن زايد
سبوتنيك عربي
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا، أعرب خلاله الأول عن تعازيه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T06:49+0000
2024-05-07T06:49+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الأخبار
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "الأمير محمد بن سلمان، عبّر خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته".وتابعت الوكالة: "كما قدم رئيس دولة الإمارات، التعازي لولي العهد في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، فيما عبّر ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد اجتمع في الرياض، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في العام 2017.ورحب ابن سلمان، في بداية الاجتماع، بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل الأخير تحيات الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
https://sputnikarabic.ae/20240105/البيت-الروسي-يفتتح-أبوابه-قريبا-في-السعودية-والإمارات-1084716802.html
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار, العالم العربي

عزاء متبادل بين ابن سلمان وابن زايد

06:49 GMT 07.05.2024
© AP Photo / Mohamed Al Hammadiولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في الإمارات
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Mohamed Al Hammadi
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أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا، أعرب خلاله الأول عن تعازيه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في حين عزاه الرئيس الإماراتي بوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "الأمير محمد بن سلمان، عبّر خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته".
وتابعت الوكالة: "كما قدم رئيس دولة الإمارات، التعازي لولي العهد في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، فيما عبّر ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مراسم الترحيب الرسمي في قصر الوطن في أبو ظبي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
"البيت الروسي" يفتتح أبوابه قريبا في السعودية والإمارات
5 يناير, 06:09 GMT
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد اجتمع في الرياض، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في العام 2017.
ورحب ابن سلمان، في بداية الاجتماع، بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل الأخير تحيات الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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