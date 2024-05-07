https://sputnikarabic.ae/20240507/عزاء-متبادل-بين-ابن-سلمان-وابن-زايد-1088594633.html
عزاء متبادل بين ابن سلمان وابن زايد
عزاء متبادل بين ابن سلمان وابن زايد
سبوتنيك عربي
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا، أعرب خلاله الأول عن تعازيه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T06:49+0000
2024-05-07T06:49+0000
2024-05-07T06:49+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "الأمير محمد بن سلمان، عبّر خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته".وتابعت الوكالة: "كما قدم رئيس دولة الإمارات، التعازي لولي العهد في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، فيما عبّر ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد اجتمع في الرياض، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في العام 2017.ورحب ابن سلمان، في بداية الاجتماع، بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل الأخير تحيات الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
https://sputnikarabic.ae/20240105/البيت-الروسي-يفتتح-أبوابه-قريبا-في-السعودية-والإمارات-1084716802.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار, العالم العربي
عزاء متبادل بين ابن سلمان وابن زايد
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اتصالا هاتفيا، أعرب خلاله الأول عن تعازيه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في حين عزاه الرئيس الإماراتي بوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن.
وأفادت وكالة
الأنباء السعودية (واس)، بأن "الأمير محمد بن سلمان، عبّر خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته".
وتابعت الوكالة: "كما قدم رئيس دولة الإمارات، التعازي لولي العهد في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، فيما عبّر ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد اجتمع في الرياض
، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في العام 2017.
ورحب ابن سلمان، في بداية الاجتماع، بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل الأخير تحيات الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب وكالة الأنباء السعودية
"واس".
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.