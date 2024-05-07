https://sputnikarabic.ae/20240507/مسؤولة-بهيئة-الصناعة-الكويتية-لـسبوتنيك-نتطلع-لشراكة-مع-الجانب-الروسي-1088620643.html
مسؤولة بهيئة الصناعة الكويتية لـ"سبوتنيك": نتطلع لشراكة مع الجانب الروسي
مسؤولة بهيئة الصناعة الكويتية لـ"سبوتنيك": نتطلع لشراكة مع الجانب الروسي
سبوتنيك عربي
قالت المهندسة عذاري المحميد، ممثلة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، إن هناك تطلعات للشراكة مع الجانب الروسي. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T16:55+0000
2024-05-07T16:55+0000
2024-05-07T16:55+0000
حصري
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وأضافت المحميد في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك"، على هامش مشاركتها في "قمة AIM للاستثمار" المنعقدة بأبو ظبي، إن الشراكة مع الجانب الروسي يمكن أن تكون عبر هيئة تشجيع الاستثمار الخارجي، وغرفة التجارة والصناعة.وأوضحت أن الكويت تعمل على طلاع على فرص الاستثمار الحديثة، كما تهتم بشكل خاص وفق استراتيجيتها بالصناعات الغذائية، والبتروكيماوية، فضلا عن الصناعات الطبية، التي تحتل أولوية خاصة، بما يعزز الاقتصاد الكويتي.ولفتت إلى أن الاستثمار يحتاج لبيئة آمنة، في حين أن التوترات في المنطقة وفي فلسطين بشكل خاص، تؤثر بشكل كبير على الفرص الاستثمارية وعمليات التنمية.وشددت على ضرورة وأهمية الجهود الدبلوماسية لوقف النزاعات والحروب، والحد من السياسات الشائكة بين الدول.وتعدُّ "قمة AIM للاستثمار"، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة.وأثبتت القمة خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهي تجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وتدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة.
https://sputnikarabic.ae/20240507/افتتاح-أعمال-قمة-aim-للاستثمار-في-أبو-ظبي-وسبوتنيك-شريكا-دوليا-صور-وفيديو--1088595266.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, الكويت, روسيا, الأخبار, العالم, العالم العربي
حصري, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, الكويت, روسيا, الأخبار, العالم, العالم العربي
مسؤولة بهيئة الصناعة الكويتية لـ"سبوتنيك": نتطلع لشراكة مع الجانب الروسي
حصري
قالت المهندسة عذاري المحميد، ممثلة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، إن هناك تطلعات للشراكة مع الجانب الروسي.
وأضافت المحميد في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك
"، على هامش مشاركتها في "قمة AIM للاستثمار" المنعقدة بأبو ظبي، إن الشراكة مع الجانب الروسي يمكن أن تكون عبر هيئة تشجيع الاستثمار الخارجي، وغرفة التجارة والصناعة.
وأوضحت أن الكويت تعمل على طلاع على فرص الاستثمار الحديثة، كما تهتم بشكل خاص وفق استراتيجيتها بالصناعات الغذائية، والبتروكيماوية، فضلا عن الصناعات الطبية، التي تحتل أولوية خاصة، بما يعزز الاقتصاد الكويتي.
ولفتت إلى أن الاستثمار يحتاج لبيئة آمنة، في حين أن التوترات في المنطقة وفي فلسطين بشكل خاص، تؤثر بشكل كبير على الفرص الاستثمارية وعمليات التنمية.
وشددت على ضرورة وأهمية الجهود الدبلوماسية لوقف النزاعات والحروب، والحد من السياسات الشائكة بين الدول.
وتعدُّ "قمة AIM للاستثمار
"، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة.
وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.
وأثبتت القمة خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهي تجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وتدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة.