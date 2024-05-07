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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
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https://sputnikarabic.ae/20240507/مسؤولة-بهيئة-الصناعة-الكويتية-لـسبوتنيك-نتطلع-لشراكة-مع-الجانب-الروسي-1088620643.html
مسؤولة بهيئة الصناعة الكويتية لـ"سبوتنيك": نتطلع لشراكة مع الجانب الروسي
مسؤولة بهيئة الصناعة الكويتية لـ"سبوتنيك": نتطلع لشراكة مع الجانب الروسي
سبوتنيك عربي
قالت المهندسة عذاري المحميد، ممثلة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، إن هناك تطلعات للشراكة مع الجانب الروسي. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T16:55+0000
2024-05-07T16:55+0000
حصري
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وأضافت المحميد في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك"، على هامش مشاركتها في "قمة AIM للاستثمار" المنعقدة بأبو ظبي، إن الشراكة مع الجانب الروسي يمكن أن تكون عبر هيئة تشجيع الاستثمار الخارجي، وغرفة التجارة والصناعة.وأوضحت أن الكويت تعمل على طلاع على فرص الاستثمار الحديثة، كما تهتم بشكل خاص وفق استراتيجيتها بالصناعات الغذائية، والبتروكيماوية، فضلا عن الصناعات الطبية، التي تحتل أولوية خاصة، بما يعزز الاقتصاد الكويتي.ولفتت إلى أن الاستثمار يحتاج لبيئة آمنة، في حين أن التوترات في المنطقة وفي فلسطين بشكل خاص، تؤثر بشكل كبير على الفرص الاستثمارية وعمليات التنمية.وشددت على ضرورة وأهمية الجهود الدبلوماسية لوقف النزاعات والحروب، والحد من السياسات الشائكة بين الدول.وتعدُّ "قمة AIM للاستثمار"، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة.وأثبتت القمة خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهي تجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وتدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة.
https://sputnikarabic.ae/20240507/افتتاح-أعمال-قمة-aim-للاستثمار-في-أبو-ظبي-وسبوتنيك-شريكا-دوليا-صور-وفيديو--1088595266.html
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حصري, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, الكويت, روسيا, الأخبار, العالم, العالم العربي
حصري, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, الكويت, روسيا, الأخبار, العالم, العالم العربي

مسؤولة بهيئة الصناعة الكويتية لـ"سبوتنيك": نتطلع لشراكة مع الجانب الروسي

16:55 GMT 07.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمهندسة عذاري المحميد، ممثلة الهيئة العامة للصناعة في الكويت
المهندسة عذاري المحميد، ممثلة الهيئة العامة للصناعة في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
قالت المهندسة عذاري المحميد، ممثلة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، إن هناك تطلعات للشراكة مع الجانب الروسي.
وأضافت المحميد في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك"، على هامش مشاركتها في "قمة AIM للاستثمار" المنعقدة بأبو ظبي، إن الشراكة مع الجانب الروسي يمكن أن تكون عبر هيئة تشجيع الاستثمار الخارجي، وغرفة التجارة والصناعة.
وأوضحت أن الكويت تعمل على طلاع على فرص الاستثمار الحديثة، كما تهتم بشكل خاص وفق استراتيجيتها بالصناعات الغذائية، والبتروكيماوية، فضلا عن الصناعات الطبية، التي تحتل أولوية خاصة، بما يعزز الاقتصاد الكويتي.
ولفتت إلى أن الاستثمار يحتاج لبيئة آمنة، في حين أن التوترات في المنطقة وفي فلسطين بشكل خاص، تؤثر بشكل كبير على الفرص الاستثمارية وعمليات التنمية.
افتتاح أعمال قمة AIM للاستثمار، في دورتها الثالثة عشرة التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
افتتاح أعمال قمة "إي آي إم" للاستثمار في أبو ظبي و"سبوتنيك" شريكا دوليا... صور وفيديو
07:14 GMT
وشددت على ضرورة وأهمية الجهود الدبلوماسية لوقف النزاعات والحروب، والحد من السياسات الشائكة بين الدول.
وتعدُّ "قمة AIM للاستثمار"، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة.
وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.
وأثبتت القمة خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهي تجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وتدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة.
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