https://sputnikarabic.ae/20240507/هيئة-عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تتلقى-بلاغا-عن-حادث-جنوب-عدن-1088623986.html
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن حادث جنوب عدن
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن حادث جنوب عدن
سبوتنيك عربي
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع انفجارين بالقرب من سفينة تجارية في جنوب مدينة عدن اليمنية. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T18:34+0000
2024-05-07T18:34+0000
2024-05-07T18:34+0000
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جاء ذلك في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أشارت فيها إلى أن ربان السفينة، قال إن الانفجارين وقعا أثناء وجودها على بعد 82 ميلا بحريا (نحو 152 كلم) جنوب عدن.وبحسب البلاغ الذي تلقته الهيئة، فإن الحادث لم ينتج عنه أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في الأمر لمعرفة المزيد من التفاصيل، مؤكدة أنها تنصح جميع السفن التي تستخدم المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ أن أن أنشطة مشبوهة في المنطقة.ولم تكشف الهيئة عن نوع السفينة التي أبلغت عن الانفجارين أو جنسيتها.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الجمعة الماضي، بدء ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة" من التصعيد مؤكدة أنها ستفرض عقوبات "ضد السفن المرتبطة بالإمداد والدخول لموانئ فلسطين المحتلة إذا شن العدو عملية على رفح".وقالت إنها ستمنع "جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال (إسرائيل) من المرور في منطقة العمليات" التابعة لها بغض النظر عن وجهتها.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددةً على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، وهو ما واجهته الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف دولي في البحر، لم يفلح حتى الآن في منع استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240503/أنصار-الله-تعلن-بدء-المرحلة-الـرابعة-من-التصعيد-ضد-إسرائيل-1088505250.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, إسرائيل, أنصار الله
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, إسرائيل, أنصار الله
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن حادث جنوب عدن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع انفجارين بالقرب من سفينة تجارية في جنوب مدينة عدن اليمنية.
جاء ذلك في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أشارت فيها إلى أن ربان السفينة، قال إن الانفجارين وقعا أثناء وجودها على بعد 82 ميلا بحريا (نحو 152 كلم) جنوب عدن.
وبحسب البلاغ الذي تلقته الهيئة، فإن الحادث لم ينتج عنه أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في الأمر لمعرفة المزيد من التفاصيل، مؤكدة أنها تنصح جميع السفن
التي تستخدم المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ أن أن أنشطة مشبوهة في المنطقة.
ولم تكشف الهيئة عن نوع السفينة التي أبلغت عن الانفجارين أو جنسيتها.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الجمعة الماضي، بدء ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة" من التصعيد مؤكدة أنها ستفرض عقوبات "ضد السفن المرتبطة بالإمداد والدخول لموانئ فلسطين المحتلة إذا شن العدو عملية على رفح".
وقالت إنها ستمنع "جميع سفن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال (إسرائيل) من المرور في منطقة العمليات" التابعة لها بغض النظر عن وجهتها.
وأعلنت جماعة "أنصار الله
"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددةً على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، وهو ما واجهته الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف دولي في البحر، لم يفلح حتى الآن في منع استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل.