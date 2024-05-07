https://sputnikarabic.ae/20240507/واشنطن-تعلن-عن-أكبر-عملية-إعادة-فردية-لمواطنين-أمريكيين-من-سوريا-1088608439.html

واشنطن تعلن عن "أكبر عملية إعادة فردية" لمواطنين أمريكيين من سوريا

واشنطن تعلن عن "أكبر عملية إعادة فردية" لمواطنين أمريكيين من سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده أعادت 11 مواطنا أمريكيا من شمال شرقي سوريا من بينهم خمسة قاصرين، واصفًا العملية بأكبر عملية إعادة فردية من... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T13:02+0000

2024-05-07T13:02+0000

2024-05-07T13:02+0000

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101835/16/1018351641_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_753a72410101216560a0c1ca306ec595.jpg

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا تلاه بلينكن، جاء فيه: "قمنا بإعادة مواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات إلى البلاد وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، مضيفًا أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".وشدد بلينكن على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا"، مضيفًا: "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرقي سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

https://sputnikarabic.ae/20230622/لافرنتييف-الولايات-المتحدة-تعزز-وجودها-العسكري-في-سوريا-1078367561.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي