وزير التجارة المصري السابق لـ"سبوتنيك": صفقات استثمارية كبرى سيعلن عنها في القاهرة هذا العام

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بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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كواليس السينما
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
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مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
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خبير: بوتين يتمتع بكاريزما فريدة من نوعها في العالم وروسيا بحاجة إليه
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هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
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لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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https://sputnikarabic.ae/20240507/وزير-التجارة-المصري-السابق-لـسبوتنيك-صفقات-استثمارية-كبرى-سيعلن-عنها-في-القاهرة-هذا-العام--1088618427.html
وزير التجارة المصري السابق لـ"سبوتنيك": صفقات استثمارية كبرى سيعلن عنها في القاهرة هذا العام
وزير التجارة المصري السابق لـ"سبوتنيك": صفقات استثمارية كبرى سيعلن عنها في القاهرة هذا العام
سبوتنيك عربي
قال وزير التجارة والتموين المصري السابق، خالد حنفي، إن قمة "إي آي إم" للاستثمار، تجمع عددا كبيرا من رجال الأعمال، بالقطاع الخاص، وتركز على ريادة الأعمال... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T16:17+0000
2024-05-07T16:17+0000
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، خلال مشاركته قمة "إي آي إم" للاستثمار المنعقدة بأبو ظبي، إن مصر أصبحت منفتحة للاستثمار بشكل كبير، خاصة بعد تحرير العملة، والصفقة الكبيرة التي نفذتها الإمارات في رأس الحكمة، وهناك صفقة أخرى تستعد السعودية للإعلان عنها، ما يعني أن مصر أصبحت في وضع يسمح لها باستقطابات كبيرة.وأشارإلى أن هناك صفقات عدة من المرتقب الإعلان عنها خلال العام الحالي، مشددا على أن الاضطرابات الحالية تؤثر على الاستثمارات على مستوى العالم، لكن العالم أصبح يطور آلياته للتأقلم مع التطورات والتوترات.وأشار إلى أهمية تطور التعاون مع روسيا من الجانب العربي، خاصة في ظل وجودها في منظمة "البريكس" ووجود مصر والإمارات والسعودية. بالإضافة لمبادرة الغرف المصرية بشأن تطوير التعاون مع الجانب الروسي، وتنظيم المعرض العربي الروسي في السلطنة خلال الفترة المقبلة.وتعدُّ "قمة "إي آي إم"للاستثمار"، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.وأثبتت القمة خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهي تجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وتدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة. إن مشاركة المدينة المستدامة بصفتها شريكاً في الاستدامة تعكسُ الالتزام المشترك تجاه بناء مستقبل أكثر اخضراراً وملاءمةً ومرونة.
https://sputnikarabic.ae/20240507/أبو-الغيط-يستعرض-آثار-الحرب-في-غزة-خلال-قمة-إي-آي-إم-للاستثمار-بالإمارات-1088596134.html
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قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير التجارة المصري السابق لـ"سبوتنيك": صفقات استثمارية كبرى سيعلن عنها في القاهرة هذا العام

16:17 GMT 07.05.2024
© Sputnikوزير التجارة المصري السابق خالد حنفي
وزير التجارة المصري السابق خالد حنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik
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حصري
قال وزير التجارة والتموين المصري السابق، خالد حنفي، إن قمة "إي آي إم" للاستثمار، تجمع عددا كبيرا من رجال الأعمال، بالقطاع الخاص، وتركز على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك فيما يتعلق بالرقمنة، وهما يسهمان بخلف فرص العمل والنمو.
وأضاف في تصريحات لمراسل "سبوتنيك"، خلال مشاركته قمة "إي آي إم" للاستثمار المنعقدة بأبو ظبي، إن مصر أصبحت منفتحة للاستثمار بشكل كبير، خاصة بعد تحرير العملة، والصفقة الكبيرة التي نفذتها الإمارات في رأس الحكمة، وهناك صفقة أخرى تستعد السعودية للإعلان عنها، ما يعني أن مصر أصبحت في وضع يسمح لها باستقطابات كبيرة.
وأشارإلى أن هناك صفقات عدة من المرتقب الإعلان عنها خلال العام الحالي، مشددا على أن الاضطرابات الحالية تؤثر على الاستثمارات على مستوى العالم، لكن العالم أصبح يطور آلياته للتأقلم مع التطورات والتوترات.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال افتتاح أعمال قمة AIM للاستثمار، في دورتها الثالثة عشرة التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
أبو الغيط يستعرض آثار الحرب في غزة خلال قمة "إي آي إم" للاستثمار بالإمارات
07:46 GMT
وأشار إلى أهمية تطور التعاون مع روسيا من الجانب العربي، خاصة في ظل وجودها في منظمة "البريكس" ووجود مصر والإمارات والسعودية. بالإضافة لمبادرة الغرف المصرية بشأن تطوير التعاون مع الجانب الروسي، وتنظيم المعرض العربي الروسي في السلطنة خلال الفترة المقبلة.
وتقام القمة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة.
وتعدُّ "قمة "إي آي إم"للاستثمار"، المقرر عقدها على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.
وأثبتت القمة خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهي تجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وتدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة. إن مشاركة المدينة المستدامة بصفتها شريكاً في الاستدامة تعكسُ الالتزام المشترك تجاه بناء مستقبل أكثر اخضراراً وملاءمةً ومرونة.
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