https://sputnikarabic.ae/20240507/وزير-لبناني-لـسبوتنيك--هناك-3-آلاف-منشأة-تضررت-في-الجنوب-وسنراسل-العرب-لتقديم-هبة-للمتضررين--1088604906.html

وزير العمل اللبناني لـ"سبوتنيك": 3 آلاف منشأة تضررت في الجنوب وسنراسل العرب لتقديم هبة للمتضررين

وزير العمل اللبناني لـ"سبوتنيك": 3 آلاف منشأة تضررت في الجنوب وسنراسل العرب لتقديم هبة للمتضررين

سبوتنيك عربي

أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، أن "الشعب اللبناني نصر غزة بالدم وبمساندتها على الجبهة الجنوبية للبنان، ونتج عن ذلك عدوان على جنوبي لبنان، تسبب بضرر... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T12:03+0000

2024-05-07T12:03+0000

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وأعلن بيرم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "3 آلاف منشأة تضررت في الجنوب"، معتبراً أنه "بمجرد إقرار الهبة لعمال لبنان وبإجماع عربي بحد ذاته له أهمية كبرى على المستوى المعنوي".وأضاف: "مجرد أن تنتهي الحرب، سيتم مراسلة منظمة العمل العربية والدول العربية الأعضاء لتقديم الهبة التشغيلية للمتضررين، وتنفيذ الالتزام الذي وافقوا عليه، وذلك ضمن إطار معايير شفافة تكون واضحة للمشاركين في الدفع وللمستحقين والمستفيدين من الهبة، وسألتقي بعدها برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لإطلاعمها على آخر التطورات".وبيّن بيرم أنّ الوزارة نجحت في "زيادة الحد الأدنى للأجور نسبياً"، معتبراً أن "أهمية التصريح عنه في المؤسسات يحمي تعويض نهاية الخدمة للموظف، ويساهم في ضخ الأموال إلى الضمان الاجتماعي عبر التصريح عن الأجور والذي لا يمكن أن يكون تحت 18 مليون ليرة، وهو نتج عنه ضخ إيرادات جديدة إلى الضمان الذي بدوره أخذ قرارا بعد اجتماعات عدة ودراسة علمية أن يقوم بإعادة تغطية الدواء كما كانت قبل الأزمة المالية"، كاشفاً أن "الخطوة التالية بعد الدراسة ستكون عبر التغطية الاستشفائية أيضاً".وعن ملف النزوح السوري، قال وزير العمل اللبناني: "لا حل قريبًا لهذه الازمة"، لافتاً إلى أن "اللبنانيين يتحملون المسؤولية الكبيرة لزيادة أزمة النازحين".وختم بيرم مذكراً بأن "الأموال موجودة في لبنان، يعود فضلها إلى المغتربين ومؤسسات القطاع الخاص وإبداع اللبنانيين، واستطعنا امتصاص الأزمة، لكن المشكلة أن هذه الأموال لا تضخ في العمل الاستثماري الذي يحرك العجلة الاقتصادية"، داعياً الشباب إلى "العمل ولو براتب لا يتجاوز الـ500 دولار".

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