آلية تشكيل الحكومة الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:16 GMT
29 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:45 GMT
5 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بوتين يتمتع بكاريزما فريدة من نوعها في العالم وروسيا بحاجة إليه
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
On air
08:42 GMT
18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240508/آلية-تشكيل-الحكومة-الروسية-1088634911.html
آلية تشكيل الحكومة الروسية
آلية تشكيل الحكومة الروسية
سبوتنيك عربي
آلية تشكيل الحكومة الروسية
2024-05-08T09:24+0000
2024-05-08T09:24+0000
وسائط متعددة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/08/1088634349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e459e44eb9f8528f9221405df9087c7.png
والجدير بالذكر أنه، لأول مرة، سيتم تشكيل الحكومة وفق اللوائح التي تم وضعها في عام 2020، بموجب تعديل دستور روسيا الاتحادية.يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تفاصيل آلية تشكيل الحكومة الروسية.شاهد أيضا - تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/08/1088634349_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9b348f93055889f91f48a2f5c30ce5c3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
آلية تشكيل الحكومة الروسية
آلية تشكيل الحكومة الروسية

آلية تشكيل الحكومة الروسية

09:24 GMT 08.05.2024
تابعنا عبر
في 7 مايو/ أيار 2024، تولى الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين منصبه رسميًا. وبموجب القانون الروسي، استقالت الحكومة القديمة برئاسة رئيس الوزراء على الفور. وسيواصل الوزراء ونواب رؤساء الوزراء السابقون العمل بـ"النيابة" حتى تتم الموافقة على الحكومة الجديدة.
والجدير بالذكر أنه، لأول مرة، سيتم تشكيل الحكومة وفق اللوائح التي تم وضعها في عام 2020، بموجب تعديل دستور روسيا الاتحادية.
يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تفاصيل آلية تشكيل الحكومة الروسية.
آلية تشكيل الحكومة الروسية - سبوتنيك عربي
آلية تشكيل الحكومة الروسية - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMTМужчины идут сквозь завалы мимо поврежденных зданий с пакетами гуманитарной помощи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مخزون المساعدات الإنسانية في غزة يكفي ليوم واحد04:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала