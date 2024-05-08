https://sputnikarabic.ae/20240508/آلية-تشكيل-الحكومة-الروسية-1088634911.html
آلية تشكيل الحكومة الروسية
آلية تشكيل الحكومة الروسية
سبوتنيك عربي
آلية تشكيل الحكومة الروسية
2024-05-08T09:24+0000
2024-05-08T09:24+0000
2024-05-08T09:24+0000
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والجدير بالذكر أنه، لأول مرة، سيتم تشكيل الحكومة وفق اللوائح التي تم وضعها في عام 2020، بموجب تعديل دستور روسيا الاتحادية.يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تفاصيل آلية تشكيل الحكومة الروسية.شاهد أيضا - تشكيلة الحكومة الروسية المنتهية ولايتها
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آلية تشكيل الحكومة الروسية
آلية تشكيل الحكومة الروسية
آلية تشكيل الحكومة الروسية
في 7 مايو/ أيار 2024، تولى الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين منصبه رسميًا. وبموجب القانون الروسي، استقالت الحكومة القديمة برئاسة رئيس الوزراء على الفور. وسيواصل الوزراء ونواب رؤساء الوزراء السابقون العمل بـ"النيابة" حتى تتم الموافقة على الحكومة الجديدة.
والجدير بالذكر أنه، لأول مرة، سيتم تشكيل الحكومة وفق اللوائح التي تم وضعها في عام 2020، بموجب تعديل دستور روسيا الاتحادية.
يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تفاصيل آلية تشكيل الحكومة الروسية.