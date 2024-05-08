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https://sputnikarabic.ae/20240508/أنصار-الله-تلقينا-عروض-مغرية-من-واشنطن-لوقف-دعم-غزة-1088629151.html
"أنصار الله": تلقينا عروضا "مغرية" من واشنطن لوقف دعم غزة
"أنصار الله": تلقينا عروضا "مغرية" من واشنطن لوقف دعم غزة
سبوتنيك عربي
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، إن حركة أنصار الله في اليمن، تلقت "مقترحات مغرية" من الولايات المتحدة لوقف هجماتها على السفن... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T02:08+0000
2024-05-08T02:10+0000
أنصار الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال المشاط في ظهور تلفزيوني على قناة المسيرة يوم الثلاثاء: "الآن الأمريكي يتذلل ويتوسط ويتودد، لكنه يضعنا أمام مخاطر، وأمام محك كبير يتعلق بديننا وكرامتنا، وإلا فهناك الإغراءات الكبيرة لنا نتلقاها حتى نتوقف عن هذا القرار، ونرفض؛ لأنها تتعارض مع ديننا، ومع قيمنا ومع مبادئنا".وأضاف المشاط أن "العدو فشل في المواجهة العسكرية، وهذا واضح للعيان، ولكن لديه سياسات أخرى، ولديه طرق أخرى، آمل أن يوفقنا الله لأن ننتصر في مواجهة هذه المعارك، كما وفقنا الله أن ننتصر في الميدان العسكري، وفي الساحة العسكرية".والأسبوع الماضي، قال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، إن الحركة مستعدة لشن هجمات على أي سفن تتجه إلى إسرائيل من البحر الأبيض المتوسط، وتوسيع العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، إذا شنت إسرائيل هجومًا في مدينة رفح.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنيون قد تعهدوا في نوفمبر 2023 بشن هجمات على أي سفن مرتبطة بإسرائيل حتى تتوقف عن الإجراءات العسكرية في قطاع غزة. وأدت الهجمات إلى تشكيل التحالف الدولي لحماية الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى شن ضربات على أهداف لـ "أنصار الله" على الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20240505/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إحباط-أنشطة-استخبارية-أمريكية-وإسرائيلية-1088559673.html
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أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

"أنصار الله": تلقينا عروضا "مغرية" من واشنطن لوقف دعم غزة

02:08 GMT 08.05.2024 (تم التحديث: 02:10 GMT 08.05.2024)
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، إن حركة أنصار الله في اليمن، تلقت "مقترحات مغرية" من الولايات المتحدة لوقف هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، خلال عرض عسكري.
وقال المشاط في ظهور تلفزيوني على قناة المسيرة يوم الثلاثاء: "الآن الأمريكي يتذلل ويتوسط ويتودد، لكنه يضعنا أمام مخاطر، وأمام محك كبير يتعلق بديننا وكرامتنا، وإلا فهناك الإغراءات الكبيرة لنا نتلقاها حتى نتوقف عن هذا القرار، ونرفض؛ لأنها تتعارض مع ديننا، ومع قيمنا ومع مبادئنا".
المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
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وأضاف المشاط أن "العدو فشل في المواجهة العسكرية، وهذا واضح للعيان، ولكن لديه سياسات أخرى، ولديه طرق أخرى، آمل أن يوفقنا الله لأن ننتصر في مواجهة هذه المعارك، كما وفقنا الله أن ننتصر في الميدان العسكري، وفي الساحة العسكرية".
والأسبوع الماضي، قال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، إن الحركة مستعدة لشن هجمات على أي سفن تتجه إلى إسرائيل من البحر الأبيض المتوسط، وتوسيع العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، إذا شنت إسرائيل هجومًا في مدينة رفح.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنيون قد تعهدوا في نوفمبر 2023 بشن هجمات على أي سفن مرتبطة بإسرائيل حتى تتوقف عن الإجراءات العسكرية في قطاع غزة. وأدت الهجمات إلى تشكيل التحالف الدولي لحماية الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى شن ضربات على أهداف لـ "أنصار الله" على الأرض.
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