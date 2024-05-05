"أنصار الله" اليمنية تعلن إحباط "أنشطة استخبارية" أمريكية وإسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
08:04 GMT
50 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
08:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
09:16 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
11:30 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
12:35 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يرفض إرسال وفد للقاهرة ووسائل إعلام تتهمه بعرقلة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240505/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إحباط-أنشطة-استخبارية-أمريكية-وإسرائيلية-1088559673.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن إحباط "أنشطة استخبارية" أمريكية وإسرائيلية
"أنصار الله" اليمنية تعلن إحباط "أنشطة استخبارية" أمريكية وإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من "إحباط أنشطة استخبارية للعدو الأمريكي والإسرائيلي". 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T19:03+0000
2024-05-05T19:03+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/03/1088507308_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_cc6a7f6656660e18279e866899ccf82a.jpg
وقال مصدر أمني تابع لأنصار الله، لوكالة "سبأ" التابعة للجماعة في صنعاء، إن "الأجهزة الأمنية ستكشف يوم غد الاثنين في بيان رسمي عن تفاصيل أكثر".جاء ذلك بعد أيام من إعلان الجماعة توسيع عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، متوعدة بفرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بإسرائيل، حال شنت الأخيرة عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.وجاءت الخطوة التصعيدية للجماعة بعد إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف 6 سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا خلال هذا الأسبوع، مؤكداً إرتفاع إجمالي السفن المستهدفة منذ بدء الجماعة هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 107 سفن.وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، أبدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استعدادها لاستقبال قيادات "حماس" بالتزامن مع الضغوط الأمريكية على الدوحة لإنهاء استضافة قيادات الحركة.وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240504/أنصار-الله-اليمنية-تعرض-مجددا-استضافة-المكتب-السياسي-لـحماس-1088533550.html
https://sputnikarabic.ae/20240430/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تحذر-الولايات-المتحدة-من-التصعيد-العسكري-ضدها-1088418113.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/03/1088507308_229:0:2792:1922_1920x0_80_0_0_ae3c440f9d46d3cd19949938bfd2c55d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" اليمنية تعلن إحباط "أنشطة استخبارية" أمريكية وإسرائيلية

19:03 GMT 05.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024
 المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من "إحباط أنشطة استخبارية للعدو الأمريكي والإسرائيلي".
وقال مصدر أمني تابع لأنصار الله، لوكالة "سبأ" التابعة للجماعة في صنعاء، إن "الأجهزة الأمنية ستكشف يوم غد الاثنين في بيان رسمي عن تفاصيل أكثر".
جاء ذلك بعد أيام من إعلان الجماعة توسيع عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، متوعدة بفرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بإسرائيل، حال شنت الأخيرة عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
"أنصار الله" اليمنية تعرض مجددا استضافة المكتب السياسي لـ"حماس"
أمس, 14:34 GMT
وجاءت الخطوة التصعيدية للجماعة بعد إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استهداف 6 سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا خلال هذا الأسبوع، مؤكداً إرتفاع إجمالي السفن المستهدفة منذ بدء الجماعة هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 107 سفن.
وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، أبدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استعدادها لاستقبال قيادات "حماس" بالتزامن مع الضغوط الأمريكية على الدوحة لإنهاء استضافة قيادات الحركة.
وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
جماعة "أنصار الله" اليمنية تحذر الولايات المتحدة من التصعيد العسكري ضدها
30 أبريل, 23:57 GMT
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" تتهم نتنياهو بعرقلة التوصل إلى هدنة في غزة17:05 GMTИспытание танка Т-80БВМ после ремонта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала