https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-أهداف-لـحزب-الله-في-6-مناطق-بجنوب-لبنان-1088630288.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في 6 مناطق بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في 6 مناطق بجنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T05:33+0000
2024-05-08T05:33+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات الجوية قصفت مجمعات عسكرية لحزب الله في كفر كلا وعيتا الشعب ومارون الراس والخيام جنوب لبنان".وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بوقت سابق الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sputnikarabic.ae/20240507/إسرائيل-تعلن-مقتل-جنديين-اثنين-في-استهداف-نفذه-حزب-الله-بطائرة-مسيرة-على-الحدود-مع-لبنان-1088593334.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في 6 مناطق بجنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "القوات الجوية قصفت مجمعات عسكرية لحزب الله في كفر كلا وعيتا الشعب ومارون الراس والخيام جنوب لبنان".
وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي
في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا
، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بوقت سابق الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".