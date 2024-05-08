https://sputnikarabic.ae/20240508/الخارجية-الروسية-موسكو-ستقدم-ردا-صارما-ومدروسا-على-تصرفات-لندن-الأخيرة-ضد-روسيا-1088652623.html

الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا صارما ومدروسا على تصرفات لندن الأخيرة ضد روسيا

الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا صارما ومدروسا على تصرفات لندن الأخيرة ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستقدم ردًا صارمًا ومدروسًا على تصرفات لندن الأخيرة ضد روسيا. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T18:42+0000

2024-05-08T18:42+0000

2024-05-08T18:42+0000

روسيا

العالم

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وذكرت زاخاروفا في تصريح نشر على موقع الخارجية الروسية في "تلغرام": "لقد حذرنا لندن مرارًا وتكرارًا من أن أي تصرفات غير ودية ستلقى ردًا متناسبًا لا مفر منه. سيكون رد فعلنا صارمًا ومدروسًا".ووفقا لتصريحات زاخاروفا، فقد قررت لندن استخدام "الأكاذيب الواضحة لتبرير الإجراءات المناهضة لروسيا المعلنة في 8 مايو/ أيار الجاري، بما في ذلك طرد الملحق العسكري في السفارة الروسية في لندن، وسحب الوضع الدبلوماسي من عدد من العقارات المملوكة لنا بمزاعم وجود "أثر روسي" في حريق مستودعات تجارية في ضواحي العاصمة البريطانية".وجاء في بيان السفارة الذي أصدرته تعليقًا على اتخاذ لندن عددًا من القرارات المسيئة للعلاقات بين البلدين وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "من المؤسف للغاية، أنه في وقت التوتر الدولي الحاد، حيث يكون الحوار مهمًا بشكل خاص لمنع المزيد من التصعيد، تواصل لندن إبداء مظاهر العداء وتقويض العلاقات المتبقية (مع موسكو)".ويأتي ذلك أيضًا، بسبب الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي يستخدمها لعرقلة العملية الروسية في أوكرانيا.كما تستخدم قوات كييف الأسلحة الغربية لاستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه؛ وهي كيانات تابعة لروسيا الاتحادية.

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