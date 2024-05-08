https://sputnikarabic.ae/20240508/مجلس-الأمن-الروسي-لا-مكان-في-العالم-للعقوبات-غير-الشرعية-ولسياسة-العزل-والاستعمار-الجديد-1088651788.html
مجلس الأمن الروسي: لا مكان في العالم للعقوبات غير الشرعية ولسياسة العزل والاستعمار الجديد
مجلس الأمن الروسي: لا مكان في العالم للعقوبات غير الشرعية ولسياسة العزل والاستعمار الجديد
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بعد لقائه مع رئيسي كوبا ولاوس، اليوم الأربعاء، عن تكثيف التعاون مع الشركاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T17:48+0000
2024-05-08T17:48+0000
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وقال مدفيديف عبر حسابه في منصة "إكس": "نعمل على تكثيف التعاون والحفاظ على حوار سياسي ذي مصداقية مع الشركاء، وتؤكد الاجتماعات مع رئيسي كوبا ولاوس التالي: لا ينبغي أن يكون هناك مكان للعقوبات غير الشرعية وسياسة الإملاء والعزل والقمع وهيمنة الأقوياء على مبادئ المساواة. الاستعمار الجديد لن يبقَ".وأضاف بوتين، أنه "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة سلع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وقال بوتين في اجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة البضائع، وتحولت الدول الخمس إلى قواعد ومعايير فنية وصحية وبيطرية ونباتية مشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20240508/بوتين-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-أظهر-فعاليته-في-مواجهة-التحديات-الجديدة-والعقوبات-1088648983.html
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روسيا, العالم
مجلس الأمن الروسي: لا مكان في العالم للعقوبات غير الشرعية ولسياسة العزل والاستعمار الجديد
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بعد لقائه مع رئيسي كوبا ولاوس، اليوم الأربعاء، عن تكثيف التعاون مع الشركاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك مكان في العالم للعقوبات غير الشرعية وسياسة الإملاء والعزل والاستعمار الجديد.
وقال مدفيديف عبر حسابه في منصة "إكس": "نعمل على تكثيف التعاون والحفاظ على حوار سياسي ذي مصداقية مع الشركاء، وتؤكد الاجتماعات مع رئيسي كوبا ولاوس التالي: لا ينبغي أن يكون هناك مكان للعقوبات غير الشرعية وسياسة الإملاء والعزل والقمع وهيمنة الأقوياء على مبادئ المساواة. الاستعمار الجديد لن يبقَ".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أظهر فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة والعقوبات.
وقال بوتين في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "أظهر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة، بما فيها تلك المرتبطة بسياسات العقوبات وتفكيك العديد من أسس التجارة الدولية التي تنتهجها بعض الدول".
وأضاف بوتين، أنه "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة سلع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وقال بوتين في اجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة البضائع، وتحولت الدول الخمس إلى قواعد ومعايير فنية وصحية وبيطرية ونباتية مشتركة".