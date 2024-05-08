https://sputnikarabic.ae/20240508/الخارجية-المجرية-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-هزيمة-قوة-نووية-1088645147.html

الخارجية المجرية: أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة قوة نووية

الخارجية المجرية: أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة قوة نووية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أنه من غير من الممكن أن تهزم أوكرانيا قوة نووية، حتى إذا منحت المزيد من الأسلحة. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T13:58+0000

2024-05-08T13:58+0000

2024-05-08T13:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال سيارتو في بيان على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يستند مقترح الناتو الجديد إلى حقيقة مفادها أن الحرب يجب أن تستمر حتى انتصار أوكرانيا، حيث تربط كل من بريطانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) نهاية الحرب بنتيجة عسكرية غير واقعية على الإطلاق، وإمكانية تحقيقها ضئيلة للغاية، بل وغير واقعية".وأشار سيارتو إلى أن "أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في هذه الحرب، ويكاد يكون من المستحيل هزيمة قوة نووية في هذا النوع من الحروب".وأكد أن المجر لن تدعم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو أو تزويدها بالأسلحة أو تدريب وتمويل قواتها، مضيفًا: "لن نسمح باستخدام أموال دافعي الضرائب الهنغاريين لهذه الأغراض. لكنها ستكون معركة طويلة".وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "بروكسل ترد من خلال الاستعداد لحرب عالمية على الوضع المتدهور بشكل متزايد على الجبهة بالنسبة لأوكرانيا".وأوضح سيارتو أن الاجتماع كان أشبه بـ"اجتماع القادة العسكريين في المقر الرئيسي"، لأنه لعدة ساعات "كان الجميع تقريبا يتحدثون عن عدد الوحدات من الأسلحة وبأي جدول زمني هم على استعداد لتزويد أوكرانيا" من مستودعات فارغة تقريبًا.وقال: "السؤال هو لماذا إذا لم تكن الاستراتيجية ناجحة من قبل فهل يجب أن تنجح الآن، نعتقد أن إمداد الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وزيادة خطر الحرب العالمية؟".وأضاف سيارتو أيضًا أن المجر تعتقد أن تدهور الوضع على الجبهة يجب أن يحفز جهود إحلال السلام، ويجب مناقشة شروط السلام بحضور الطرفين المتنازعين، وإلا فإن النقاش لا معنى له.

https://sputnikarabic.ae/20240508/مستشار-سابق-في-البنتاغون-نظام-كييف-يعاني-من-أزمة-قد-تنتهي-باستقالة-زيلينسكي-1088642449.html

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