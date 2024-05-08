https://sputnikarabic.ae/20240508/مستشار-سابق-في-البنتاغون-نظام-كييف-يعاني-من-أزمة-قد-تنتهي-باستقالة-زيلينسكي-1088642449.html
مستشار سابق في البنتاغون: نظام كييف يعاني من أزمة قد تنتهي باستقالة زيلينسكي
مستشار سابق في البنتاغون: نظام كييف يعاني من أزمة قد تنتهي باستقالة زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرح مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يعاني من أزمة قد تنتهي باستقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T13:15+0000
2024-05-08T13:15+0000
2024-05-08T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "أعتقد أن الحكومة الأوكرانية كانت في حالة من التفكك البطيء ولكن المؤكد منذ عدة أسابيع حتى الآن".وخلص ماكغريغور إلى القول: "من الواضح أن هذه أخبار جيدة للجميع في أوكرانيا وروسيا، لأن إقالته قد تمهد الطريق لوقف الأعمال العدائية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240508/القوات-الروسية-تحرر-كيسلوفكا-ونوفوكالينوفو-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1088639414.html
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روسيا
مستشار سابق في البنتاغون: نظام كييف يعاني من أزمة قد تنتهي باستقالة زيلينسكي
صرح مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف يعاني من أزمة قد تنتهي باستقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب": "أعتقد أن الحكومة الأوكرانية كانت في حالة من التفكك البطيء ولكن المؤكد منذ عدة أسابيع حتى الآن".
ووفقا للمستشار، من الصعب للغاية مراقبة ما يحدث في كييف، ولكن في جميع الاحتمالات، أصبح زيلينسكي الآن معرضًا لخطر فقدان منصبه.
وخلص ماكغريغور إلى القول: "من الواضح أن هذه أخبار جيدة للجميع في أوكرانيا وروسيا، لأن إقالته قد تمهد الطريق لوقف الأعمال العدائية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.