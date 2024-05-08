https://sputnikarabic.ae/20240508/الصين-تهنئ-بوتين-على-انتخابه-رئيسا-لروسيا-وتؤكد-العمل-على-تعزيز-التعددية-القطبية--1088632254.html
الصين تهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا وتؤكد العمل على تعزيز "التعددية القطبية"
الصين تهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا وتؤكد العمل على تعزيز "التعددية القطبية"
سبوتنيك عربي
هنأت الصين، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا، مشددة على أن بكين وموسكو تواصلان العمل على تعزيز التعددية القطبية... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T07:49+0000
2024-05-08T07:49+0000
2024-05-08T08:11+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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وجاءت التهنئة الصينية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الذي قال خلال مؤتمره الصحفي إن الجانب الصيني يهنئ فلاديمير بوتين على توليه منصب رئيس الاتحاد الروسي، مؤكدا على أنه تحت إشراف وقيادة الرئيسان الروسي والصيني تتميز الدولتان بعلاقات مستقرة قائمة على التنمية والتطور.وتابع لين جيان بالقول إن" تطور العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة قد حقق منافع ملموسة لشعبي البلدين ولعب دورا فعالا في تعزيز التنمية والتقدم في جميع أنحاء العالم".وأضاف جيان بالقول إن "الصين تولي أهمية كبيرة للدور الاستراتيجي للتفاعل بين رئيسي البلدين في العلاقات الثنائية".وشهد الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، حيث ألقى بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا، وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.
https://sputnikarabic.ae/20240507/بوتين-يوقع-مرسوما-حول-أهداف-التنمية-الوطنية-الروسية-المستقبلية-1088618161.html
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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
الصين تهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا وتؤكد العمل على تعزيز "التعددية القطبية"
07:49 GMT 08.05.2024 (تم التحديث: 08:11 GMT 08.05.2024)
هنأت الصين، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا، مشددة على أن بكين وموسكو تواصلان العمل على تعزيز التعددية القطبية المتوازنة في العالم.
وجاءت التهنئة الصينية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الذي قال خلال مؤتمره الصحفي إن الجانب الصيني يهنئ فلاديمير بوتين على توليه منصب رئيس الاتحاد الروسي، مؤكدا على أنه تحت إشراف وقيادة الرئيسان الروسي والصيني تتميز الدولتان بعلاقات مستقرة قائمة على التنمية والتطور.
وتابع لين جيان بالقول إن" تطور العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة قد حقق منافع ملموسة لشعبي البلدين ولعب دورا فعالا في تعزيز التنمية والتقدم في جميع أنحاء العالم".
وأضاف جيان بالقول إن "الصين تولي أهمية كبيرة للدور الاستراتيجي للتفاعل بين رئيسي البلدين في العلاقات الثنائية".
وشهد الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، حيث ألقى بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا، وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.