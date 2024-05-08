https://sputnikarabic.ae/20240508/الكرملين-يعلق-على-الالتماس-على-موقع-زيلينسكي-حول-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-1088635466.html

الكرملين يعلق على الالتماس على موقع زيلينسكي حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

الكرملين يعلق على الالتماس على موقع زيلينسكي حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الالتماس المرفوع على موقع فلاديمير زيلينسكي، بشأن إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، يعتبر... 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T09:56+0000

2024-05-08T09:56+0000

2024-05-08T09:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية "نحن نعتبر هذا استفزازا شديد التحدي، وبالطبع نحن نراقب ذلك بعناية شديدة".ووصف بيسكوف ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240508/إعلام-الناتو-قد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-أوكرانيا-في-واشنطن-1088629876.html

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