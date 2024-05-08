https://sputnikarabic.ae/20240508/الكرملين-يعلق-على-الالتماس-على-موقع-زيلينسكي-حول-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-1088635466.html
الكرملين يعلق على الالتماس على موقع زيلينسكي حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
الكرملين يعلق على الالتماس على موقع زيلينسكي حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الالتماس المرفوع على موقع فلاديمير زيلينسكي، بشأن إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، يعتبر... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T09:56+0000
2024-05-08T09:56+0000
2024-05-08T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية "نحن نعتبر هذا استفزازا شديد التحدي، وبالطبع نحن نراقب ذلك بعناية شديدة".ووصف بيسكوف ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240508/إعلام-الناتو-قد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-أوكرانيا-في-واشنطن-1088629876.html
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روسيا
الكرملين يعلق على الالتماس على موقع زيلينسكي حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الالتماس المرفوع على موقع فلاديمير زيلينسكي، بشأن إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، يعتبر استفزازاً سافراً.
وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية "نحن نعتبر هذا استفزازا شديد التحدي، وبالطبع نحن نراقب ذلك بعناية شديدة".
وأوضح بيسكوف أن نظام كييف لا يمكن التنبؤ به، وأن التدخل المباشر"على الأرض" في الصراع بأوكرانيا من قبل دول الناتو"من المحتمل أن يحمل خطرا كبيرا".
ووصف بيسكوف ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.