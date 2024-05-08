https://sputnikarabic.ae/20240508/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تعتزم-سحب-قواتها-من-النيجر-1088649721.html

الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر

الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T17:21+0000

2024-05-08T17:21+0000

2024-05-08T17:21+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد ذكرت أننا مجبرون على مغادرة النيجر".وفي وقت سابق، أعلن عسكريون أمريكيون في النيجر، يوم 3 مايو/ أيار الجاري، عن "استعداد متزايد" بسبب التموضع الروسي في نفس القاعدة التي يتواجد بها الأمريكيون، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن النيجرية لوكالة "سبوتنيك".وأضاف أن الألمان والإيطاليين يتصرفون بهدوء، يذهب الإيطاليون للركض في الصباح بالقرب من العسكريين الروس.وقال المصدر: "أعلن الأمريكيون عن زيادة الاستعداد القتالي، ويرتدون الخوذات والدروع الواقية باستمرار ويتصرفون بعصبية شديدة".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد بأن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.وصرح مسؤول عسكري أمريكي، يوم الأربعاء الفائت، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريًا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.

https://sputnikarabic.ae/20240422/وفد-من-البنتاغون-يزور-النيجر-لمناقشة-انسحاب-القوات-الأمريكية--1088196446.html

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