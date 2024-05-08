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https://sputnikarabic.ae/20240508/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تعتزم-سحب-قواتها-من-النيجر-1088649721.html
الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر
الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T17:21+0000
2024-05-08T17:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد ذكرت أننا مجبرون على مغادرة النيجر".وفي وقت سابق، أعلن عسكريون أمريكيون في النيجر، يوم 3 مايو/ أيار الجاري، عن "استعداد متزايد" بسبب التموضع الروسي في نفس القاعدة التي يتواجد بها الأمريكيون، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن النيجرية لوكالة "سبوتنيك".وأضاف أن الألمان والإيطاليين يتصرفون بهدوء، يذهب الإيطاليون للركض في الصباح بالقرب من العسكريين الروس.وقال المصدر: "أعلن الأمريكيون عن زيادة الاستعداد القتالي، ويرتدون الخوذات والدروع الواقية باستمرار ويتصرفون بعصبية شديدة".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد بأن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.وصرح مسؤول عسكري أمريكي، يوم الأربعاء الفائت، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريًا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20240422/وفد-من-البنتاغون-يزور-النيجر-لمناقشة-انسحاب-القوات-الأمريكية--1088196446.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر

17:21 GMT 08.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر.
وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد ذكرت أننا مجبرون على مغادرة النيجر".
وفي وقت سابق، أعلن عسكريون أمريكيون في النيجر، يوم 3 مايو/ أيار الجاري، عن "استعداد متزايد" بسبب التموضع الروسي في نفس القاعدة التي يتواجد بها الأمريكيون، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن النيجرية لوكالة "سبوتنيك".

وقال مصدر في قوات الأمن النيجرية لمراسل "سبوتنيك": "يتمركز الروس في 101 قاعدة جوية بجانب الأمريكيين، ويخدم هناك نحو 150 جنديًا إيطاليًا ونحو 100 ألماني".

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وفد من البنتاغون يزور النيجر لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية
22 أبريل, 16:49 GMT
وأضاف أن الألمان والإيطاليين يتصرفون بهدوء، يذهب الإيطاليون للركض في الصباح بالقرب من العسكريين الروس.
وقال المصدر: "أعلن الأمريكيون عن زيادة الاستعداد القتالي، ويرتدون الخوذات والدروع الواقية باستمرار ويتصرفون بعصبية شديدة".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد بأن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.
في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الفائت، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.
وصرح مسؤول عسكري أمريكي، يوم الأربعاء الفائت، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريًا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.
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