https://sputnikarabic.ae/20240508/بوتين-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-أظهر-فعاليته-في-مواجهة-التحديات-الجديدة-والعقوبات-1088648983.html
بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أظهر فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة والعقوبات
بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أظهر فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة والعقوبات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أظهر فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة والعقوبات. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T16:26+0000
2024-05-08T16:26+0000
2024-05-08T16:26+0000
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
روسيا
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وقال بوتين في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "أظهر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة، بما فيها تلك المرتبطة بسياسات العقوبات وتفكيك العديد من أسس التجارة الدولية التي تنتهجها بعض الدول".وأضاف بوتين، أنه "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة سلع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وقال بوتين في اجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة البضائع، وتحولت الدول الخمس إلى قواعد ومعايير فنية وصحية وبيطرية ونباتية مشتركة".وفي اجتماع محدود للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أثبت الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نفسه كهيكل تكامل مكتفي ذاتيًا يضمن التنمية الاقتصادية المستقرة لمنطقة أوراسيا.وأكد بوتين أنه "يعد الاتحاد الأوراسي اليوم هيكلًا تكامليًا فعالاً وديناميكيًا، تسهم أنشطته في نمو التبادلات التجارية والاستثمارية، وتكثيف الاتصالات التجارية، وتوسيع العلاقات التعاونية، الأمر الذي يجلب في النهاية فوائد حقيقية لكل من المشاركين".ووفقا له، خلال العقد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد من 1.6 إلى 2.5 تريليون دولار، وزاد حجم التجارة مع البلدان الثالثة بنسبة 60 في المئة - من 579 إلى 923 مليار دولار، وتضاعف حجم التجارة المتبادلة تقريبا من 45 إلى 89 مليار دولار، علاوة على ذلك، فإن أكثر من 90% من التسويات تتم بالعملات الوطنية.الجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو رابطة اقتصادية دولية للتكامل تعمل منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.والمشاركون فيها هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويعد الاتحاد أحد أكبر الجمعيات الاقتصادية التي تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة.وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، فإن توقيت القمة يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
https://sputnikarabic.ae/20240508/زعماء-الاتحاد-الأوراسي-يعقدون-قمة-في-موسكو-فيديو-1088647607.html
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الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, روسيا
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, روسيا
بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أظهر فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة والعقوبات
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أظهر فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة والعقوبات.
وقال بوتين في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "أظهر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة، بما فيها تلك المرتبطة بسياسات العقوبات وتفكيك العديد من أسس التجارة الدولية التي تنتهجها بعض الدول".
وأضاف بوتين، أنه "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة سلع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وقال بوتين في اجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة البضائع، وتحولت الدول الخمس إلى قواعد ومعايير فنية وصحية وبيطرية ونباتية مشتركة".
ويعقد زعماء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الأربعاء، القمة السنوية للاتحاد في الكرملين برئاسة أرمينيا.
وفي اجتماع محدود للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أثبت الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نفسه كهيكل تكامل مكتفي ذاتيًا يضمن التنمية الاقتصادية المستقرة لمنطقة أوراسيا.
وأكد بوتين أنه "يعد الاتحاد الأوراسي اليوم هيكلًا تكامليًا فعالاً وديناميكيًا، تسهم أنشطته في نمو التبادلات التجارية والاستثمارية، وتكثيف الاتصالات التجارية، وتوسيع العلاقات التعاونية، الأمر الذي يجلب في النهاية فوائد حقيقية لكل من المشاركين".
ووفقا له، خلال العقد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد من 1.6 إلى 2.5 تريليون دولار، وزاد حجم التجارة مع البلدان الثالثة بنسبة 60 في المئة - من 579 إلى 923 مليار دولار، وتضاعف حجم التجارة المتبادلة تقريبا من 45 إلى 89 مليار دولار، علاوة على ذلك، فإن أكثر من 90% من التسويات تتم بالعملات الوطنية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن ديناميكيات الاقتصاد الكلي الإيجابية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستستمر في عام 2024.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو رابطة اقتصادية دولية للتكامل تعمل منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.
والمشاركون فيها هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويعد الاتحاد أحد أكبر الجمعيات الاقتصادية التي تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة.
وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، فإن توقيت القمة يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.