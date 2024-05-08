https://sputnikarabic.ae/20240508/بوتين-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-أظهر-فعاليته-في-مواجهة-التحديات-الجديدة-والعقوبات-1088648983.html

بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أظهر فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة والعقوبات

بوتين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أظهر فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة والعقوبات

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أظهر فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة والعقوبات. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T16:26+0000

2024-05-08T16:26+0000

2024-05-08T16:26+0000

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/07/1088610073_0:227:3070:1954_1920x0_80_0_0_0acd5252f5afe964eb01cff91ae8f400.jpg

وقال بوتين في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "أظهر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فعاليته في مواجهة التحديات الجديدة، بما فيها تلك المرتبطة بسياسات العقوبات وتفكيك العديد من أسس التجارة الدولية التي تنتهجها بعض الدول".وأضاف بوتين، أنه "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة سلع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".وقال بوتين في اجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "بفضل إزالة العديد من الحواجز التجارية والإدارية، تم ضمان درجة عالية من حرية حركة البضائع، وتحولت الدول الخمس إلى قواعد ومعايير فنية وصحية وبيطرية ونباتية مشتركة".وفي اجتماع محدود للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أثبت الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نفسه كهيكل تكامل مكتفي ذاتيًا يضمن التنمية الاقتصادية المستقرة لمنطقة أوراسيا.وأكد بوتين أنه "يعد الاتحاد الأوراسي اليوم هيكلًا تكامليًا فعالاً وديناميكيًا، تسهم أنشطته في نمو التبادلات التجارية والاستثمارية، وتكثيف الاتصالات التجارية، وتوسيع العلاقات التعاونية، الأمر الذي يجلب في النهاية فوائد حقيقية لكل من المشاركين".ووفقا له، خلال العقد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد من 1.6 إلى 2.5 تريليون دولار، وزاد حجم التجارة مع البلدان الثالثة بنسبة 60 في المئة - من 579 إلى 923 مليار دولار، وتضاعف حجم التجارة المتبادلة تقريبا من 45 إلى 89 مليار دولار، علاوة على ذلك، فإن أكثر من 90% من التسويات تتم بالعملات الوطنية.الجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو رابطة اقتصادية دولية للتكامل تعمل منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.والمشاركون فيها هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويعد الاتحاد أحد أكبر الجمعيات الاقتصادية التي تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة.وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، فإن توقيت القمة يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

https://sputnikarabic.ae/20240508/زعماء-الاتحاد-الأوراسي-يعقدون-قمة-في-موسكو-فيديو-1088647607.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, روسيا