زعماء الاتحاد الأوراسي يعقدون قمة في موسكو... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:16 GMT
29 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:45 GMT
5 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بوتين يتمتع بكاريزما فريدة من نوعها في العالم وروسيا بحاجة إليه
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
On air
08:42 GMT
18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضقة الغربية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضقة الغربية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240508/زعماء-الاتحاد-الأوراسي-يعقدون-قمة-في-موسكو-فيديو-1088647607.html
زعماء الاتحاد الأوراسي يعقدون قمة في موسكو... فيديو
زعماء الاتحاد الأوراسي يعقدون قمة في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
يعقد زعماء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الأربعاء، القمة السنوية للاتحاد في الكرملين برئاسة أرمينيا. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T15:09+0000
2024-05-08T15:09+0000
روسيا
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104138/71/1041387125_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_62ae8d38257ef89ca44ca5f47d826ae2.jpg
وفي اجتماع محدود للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أثبت الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نفسه كهيكل تكامل مكتفي ذاتيًا يضمن التنمية الاقتصادية المستقرة لمنطقة أوراسيا.ووفقا له، خلال العقد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد من 1.6 إلى 2.5 تريليون دولار، وزاد حجم التجارة مع البلدان الثالثة بنسبة 60 في المئة - من 579 إلى 923 مليار دولار، وتضاعف حجم التجارة المتبادلة تقريبا من 45 إلى 89 مليار دولار، علاوة على ذلك، فإن أكثر من 90% من التسويات تتم بالعملات الوطنية.وأشار الرئيس الروسي إلى أن ديناميكيات الاقتصاد الكلي الإيجابية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستستمر في عام 2024.والمشاركون فيها هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويعد الاتحاد أحد أكبر الجمعيات الاقتصادية التي تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة.وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، فإن توقيت القمة يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
https://sputnikarabic.ae/20231231/المفاوضات-بين-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومصر-بشأن-منطقة-التجارة-الحرة-في-آخر-مراحلها-1084592713.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104138/71/1041387125_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b7184d56974a9d506889334f558b25c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, اقتصاد
روسيا, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, اقتصاد

زعماء الاتحاد الأوراسي يعقدون قمة في موسكو... فيديو

15:09 GMT 08.05.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورِأعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأرمينيا
ِأعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يعقد زعماء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الأربعاء، القمة السنوية للاتحاد في الكرملين برئاسة أرمينيا.
وفي اجتماع محدود للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أثبت الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نفسه كهيكل تكامل مكتفي ذاتيًا يضمن التنمية الاقتصادية المستقرة لمنطقة أوراسيا.

وأكد بوتين أنه "يعد الاتحاد الأوراسي اليوم هيكلًا تكامليًا فعالاً وديناميكيًا، تسهم أنشطته في نمو التبادلات التجارية والاستثمارية، وتكثيف الاتصالات التجارية، وتوسيع العلاقات التعاونية، الأمر الذي يجلب في النهاية فوائد حقيقية لكل من المشاركين".

ووفقا له، خلال العقد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد من 1.6 إلى 2.5 تريليون دولار، وزاد حجم التجارة مع البلدان الثالثة بنسبة 60 في المئة - من 579 إلى 923 مليار دولار، وتضاعف حجم التجارة المتبادلة تقريبا من 45 إلى 89 مليار دولار، علاوة على ذلك، فإن أكثر من 90% من التسويات تتم بالعملات الوطنية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن ديناميكيات الاقتصاد الكلي الإيجابية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستستمر في عام 2024.
اجتماع رؤساء حكومة بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر بشأن منطقة التجارة الحرة في آخر مراحلها
31 ديسمبر 2023, 05:31 GMT
الجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو رابطة اقتصادية دولية للتكامل تعمل منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.
والمشاركون فيها هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويعد الاتحاد أحد أكبر الجمعيات الاقتصادية التي تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة.
وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، فإن توقيت القمة يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мужчины идут сквозь завалы мимо поврежденных зданий с пакетами гуманитарной помощи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مخزون المساعدات الإنسانية في غزة يكفي ليوم واحد.. فيديو وصور12:02 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала