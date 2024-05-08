https://sputnikarabic.ae/20240508/زعماء-الاتحاد-الأوراسي-يعقدون-قمة-في-موسكو-فيديو-1088647607.html
زعماء الاتحاد الأوراسي يعقدون قمة في موسكو... فيديو
زعماء الاتحاد الأوراسي يعقدون قمة في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
يعقد زعماء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الأربعاء، القمة السنوية للاتحاد في الكرملين برئاسة أرمينيا. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T15:09+0000
2024-05-08T15:09+0000
2024-05-08T15:09+0000
روسيا
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
اقتصاد
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وفي اجتماع محدود للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أثبت الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نفسه كهيكل تكامل مكتفي ذاتيًا يضمن التنمية الاقتصادية المستقرة لمنطقة أوراسيا.ووفقا له، خلال العقد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد من 1.6 إلى 2.5 تريليون دولار، وزاد حجم التجارة مع البلدان الثالثة بنسبة 60 في المئة - من 579 إلى 923 مليار دولار، وتضاعف حجم التجارة المتبادلة تقريبا من 45 إلى 89 مليار دولار، علاوة على ذلك، فإن أكثر من 90% من التسويات تتم بالعملات الوطنية.وأشار الرئيس الروسي إلى أن ديناميكيات الاقتصاد الكلي الإيجابية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستستمر في عام 2024.والمشاركون فيها هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويعد الاتحاد أحد أكبر الجمعيات الاقتصادية التي تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة.وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، فإن توقيت القمة يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
https://sputnikarabic.ae/20231231/المفاوضات-بين-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومصر-بشأن-منطقة-التجارة-الحرة-في-آخر-مراحلها-1084592713.html
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روسيا, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, اقتصاد
روسيا, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي, اقتصاد
زعماء الاتحاد الأوراسي يعقدون قمة في موسكو... فيديو
يعقد زعماء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم الأربعاء، القمة السنوية للاتحاد في الكرملين برئاسة أرمينيا.
وفي اجتماع محدود للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أثبت الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نفسه كهيكل تكامل مكتفي ذاتيًا يضمن التنمية الاقتصادية المستقرة لمنطقة أوراسيا.
وأكد بوتين أنه "يعد الاتحاد الأوراسي اليوم هيكلًا تكامليًا فعالاً وديناميكيًا، تسهم أنشطته في نمو التبادلات التجارية والاستثمارية، وتكثيف الاتصالات التجارية، وتوسيع العلاقات التعاونية، الأمر الذي يجلب في النهاية فوائد حقيقية لكل من المشاركين".
ووفقا له، خلال العقد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد من 1.6 إلى 2.5 تريليون دولار، وزاد حجم التجارة مع البلدان الثالثة بنسبة 60 في المئة - من 579 إلى 923 مليار دولار، وتضاعف حجم التجارة المتبادلة تقريبا من 45 إلى 89 مليار دولار، علاوة على ذلك، فإن أكثر من 90% من التسويات تتم بالعملات الوطنية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن ديناميكيات الاقتصاد الكلي الإيجابية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستستمر في عام 2024.
31 ديسمبر 2023, 05:31 GMT
الجدير بالذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو رابطة اقتصادية دولية للتكامل تعمل منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.
والمشاركون فيها هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويعد الاتحاد أحد أكبر الجمعيات الاقتصادية التي تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة.
وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، فإن توقيت القمة يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.