https://sputnikarabic.ae/20240508/رئيس-الجامعة-العالمية-للعلوم-والتكنولوجيا-4-دول-عربية-ينتظرها-مستقبل-واعد-في-الطاقة-المتجددة-1088635848.html
رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر: 4 دول عربية ينتظرها مستقبل واعد في الطاقة المتجددة
رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر: 4 دول عربية ينتظرها مستقبل واعد في الطاقة المتجددة
سبوتنيك عربي
أدلى الدكتور محمد جمال كفافي، رئيس الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشار الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T10:02+0000
2024-05-08T10:02+0000
2024-05-08T10:20+0000
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
مصر
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/08/1088635608_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f935ad240b37954ea70b7d0d51b29502.jpg
وأشار كفافي في تصريحاته لـ"سبوتنيك" إلى أن العالم العربي بدأ يتجه نحو الاقتصاد الأخضر، وأن دولاً عربية مثل مصر والإمارات والسعودية تقود هذا التوجه بنجاح. وقد أكد على أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروباور يعد جزءًا أساسيًا من هذا التحول، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطاقوية الحالية.ولفت كفافي إلى أن 4 دول عربية رئيسية ينتظرها مستقبل كبير فيما يخص إنتاج الطاقة المتجددة وهي مصر والسعودية والجزائر وليبيا.ومن ناحية أخرى، أشار كفافي إلى أهمية التعاون بين مصر وروسيا في مجالات التكنولوجيا المتجددة والطاقة النووية، مشيرًا إلى أن دخول روسيا بقوة في هذا المجال. ولفت كفافي إلى أن الصين تلعب دورًا مهمًا أيضًا في صناعة الطاقة المتجددة، وأن هذا التنافس بين الدول يعزز التطور التكنولوجي ويدفع باتجاه استخدام مصادر الطاقة النظيفة.كما أكد كفافي على أن الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية لم تعرقل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بل على العكس، فإنها تعزز الوعي بأهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتشجع على التعاون الدولي في هذا الصدد.
https://sputnikarabic.ae/20240507/افتتاح-أعمال-قمة-aim-للاستثمار-في-أبو-ظبي-وسبوتنيك-شريكا-دوليا-صور-وفيديو--1088595266.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/08/1088635608_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cf94a5c30df637d5e221475868be4115.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, مصر, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, مصر, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري
رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر: 4 دول عربية ينتظرها مستقبل واعد في الطاقة المتجددة
10:02 GMT 08.05.2024 (تم التحديث: 10:20 GMT 08.05.2024)
حصري
أدلى الدكتور محمد جمال كفافي، رئيس الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشار الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة، بتصريحات خلال مشاركته في أعمال "قمة AIM للاستثمار" في مدينة أبو ظبي في دورتها الـ13. وأكد كفافي على أن التوجه نحو الاستثمار الأخضر يعد خطوة ضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار كفافي في تصريحاته لـ"سبوتنيك
" إلى أن العالم العربي بدأ يتجه نحو الاقتصاد الأخضر، وأن دولاً عربية مثل مصر والإمارات والسعودية تقود هذا التوجه بنجاح. وقد أكد على أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروباور يعد جزءًا أساسيًا من هذا التحول، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطاقوية الحالية.
ولفت كفافي إلى أن 4 دول عربية رئيسية ينتظرها مستقبل كبير فيما يخص إنتاج الطاقة المتجددة وهي مصر والسعودية والجزائر وليبيا.
ومن ناحية أخرى، أشار كفافي إلى أهمية التعاون بين مصر وروسيا في مجالات التكنولوجيا المتجددة والطاقة النووية، مشيرًا إلى أن دخول روسيا بقوة في هذا المجال.
ولفت كفافي إلى أن الصين تلعب دورًا مهمًا أيضًا في صناعة الطاقة المتجددة، وأن هذا التنافس بين الدول يعزز التطور التكنولوجي ويدفع باتجاه استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
كما أكد كفافي على أن الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية لم تعرقل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بل على العكس، فإنها تعزز الوعي بأهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتشجع على التعاون الدولي في هذا الصدد.