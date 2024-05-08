https://sputnikarabic.ae/20240508/روسيا-بدأت-في-تطوير-وحدة-للطاقة-النووية-لمحطة-قمرية-علمية-مشتركة-مع-الصين-1088631479.html
روسيا تبدأ بتطوير وحدة للطاقة النووية لمحطة قمرية علمية مشتركة مع الصين
روسيا تبدأ بتطوير وحدة للطاقة النووية لمحطة قمرية علمية مشتركة مع الصين
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا بدأت في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T06:59+0000
2024-05-08T06:59+0000
2024-05-08T07:24+0000
روسيا
مجتمع
علوم
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وقال بوريسوف لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا بدأت بالفعل في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع الصين.وقال على قناة "روسيا 24": "سننتقل إلى المرحلة التالية، على الأرجح، وفي اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين، لبناء قاعدة قمرية مستقبلية. كما تعلمون، تم توقيع مذكرة في عام 2021، ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال". في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.
https://sputnikarabic.ae/20221221/روسيا-والصين-توقعان-اتفاقية-لبناء-قاعدة-قمرية-مستقبلية-1071434440.html
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روسيا, علوم
روسيا تبدأ بتطوير وحدة للطاقة النووية لمحطة قمرية علمية مشتركة مع الصين
06:59 GMT 08.05.2024 (تم التحديث: 07:24 GMT 08.05.2024)
أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا بدأت في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع الصين.
وقال بوريسوف لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا بدأت بالفعل في تطوير وحدة للطاقة النووية للمحطة القمرية العلمية المشتركة مع الصين.
وفي وقت سابق، أعلن يوري بوريسوف أنه تم توقيع اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية.
وقال على قناة "روسيا 24": "سننتقل إلى المرحلة التالية، على الأرجح، وفي اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين، لبناء قاعدة قمرية مستقبلية. كما تعلمون، تم توقيع مذكرة في عام 2021، ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال".
21 ديسمبر 2022, 08:19 GMT
في مارس/آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.