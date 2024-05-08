https://sputnikarabic.ae/20240508/روسيا-تعتبر-تصريحات-الاتحاد-الأوروبي-حول-جسر-القرم-تحريضا-على-الإرهاب-1088635253.html
روسيا تعتبر تصريحات الاتحاد الأوروبي حول جسر القرم تحريضا على الإرهاب
روسيا تعتبر تصريحات الاتحاد الأوروبي حول جسر القرم تحريضا على الإرهاب
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بروكسل بتصريحاتها حول "حق" أوكرانيا في مهاجمة جسر القرم، تحرض بشكل مباشر على الإرهاب والهجمات... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T09:41+0000
2024-05-08T09:41+0000
2024-05-08T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطتها الإعلامية "ببساطة، لا يوجد خيار آخر لتسمية هذا التحريض المباشر على الإرهاب. علاوة على ذلك، سأقول إنه من المفاجئ أننا لا نتحدث عن بيان صادر عن ممثل حزب سياسي هامشي، حركة متطرفة". وأشارت زاخاروفا إلى أن "تصريحات ستانو غير المقبولة تثبت أن الاتحاد الأوروبي ليس مجرد راعي لنظام كييف، فهو يحرض بتصريحاته كييف على مواصلة الهجمات على المدن الروسية المسالمة والبنية التحتية المدنية".وفي وقت سابق، أعلن الممثل الرسمي لدائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، عن "حق كييف في الدفاع عن النفس"، مجيبًا على سؤال ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر جسر القرم هدفًا عسكريًا مشروعًا لأوكرانيا. وقال ستانو خلال مؤتمره الصحفي في بروكسل: "من الواضح بالنسبة لنا أن أوكرانيا تقاتل من أجل بقائها ولها حق مشروع في الدفاع عن النفس".
https://sputnikarabic.ae/20240503/الخارجية-الروسية-موسكو-تحذر-واشنطن-ولندن-وبروكسل-من-أي-أعمال-عدوانية-ضد-القرم-1088502869.html
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روسيا
روسيا تعتبر تصريحات الاتحاد الأوروبي حول جسر القرم تحريضا على الإرهاب
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بروكسل بتصريحاتها حول "حق" أوكرانيا في مهاجمة جسر القرم، تحرض بشكل مباشر على الإرهاب والهجمات على المدن المسالمة.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطتها الإعلامية "ببساطة، لا يوجد خيار آخر لتسمية هذا التحريض المباشر على الإرهاب. علاوة على ذلك، سأقول إنه من المفاجئ أننا لا نتحدث عن بيان صادر عن ممثل حزب سياسي هامشي، حركة متطرفة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "تصريحات ستانو غير المقبولة تثبت أن الاتحاد الأوروبي ليس مجرد راعي لنظام كييف، فهو يحرض بتصريحاته كييف على مواصلة الهجمات على المدن الروسية المسالمة والبنية التحتية المدنية".
وفي وقت سابق، أعلن الممثل الرسمي لدائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، عن "حق كييف في الدفاع عن النفس"، مجيبًا على سؤال ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر جسر القرم هدفًا عسكريًا مشروعًا لأوكرانيا.
وقال ستانو خلال مؤتمره الصحفي في بروكسل: "من الواضح بالنسبة لنا أن أوكرانيا تقاتل من أجل بقائها ولها حق مشروع في الدفاع عن النفس".