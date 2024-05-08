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https://sputnikarabic.ae/20240508/طلاب-جامعات-إسرائيلية-توقفوا-عن-اللعب-بحياة-البشر-وأغلقوا-صفقة-المحتجزين-1088645367.html
‏طلاب جامعات إسرائيلية: توقفوا عن اللعب بحياة البشر وأغلقوا صفقة المحتجزين
‏طلاب جامعات إسرائيلية: توقفوا عن اللعب بحياة البشر وأغلقوا صفقة المحتجزين
سبوتنيك عربي
تظاهر المئات من ‏طلاب الجامعات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وطالبوا حكومة بنيامين نتنياهو بالتوقف عن اللعب بحياة البشر وإغلاق صفقة المحتجزين لدى حركة "حماس" في... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T13:43+0000
2024-05-08T13:43+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن المئات من طلاب الجامعة العبرية وجامعة بن غوريون قد تظاهروا للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في غزة.ورفع المتظاهرون الإسرائيليون شعارات تدعو إلى الإسراع في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، موضحين أنه كان من الممكن أن يكون كل طالب منهم مختطفا.وقال المتظاهرون الإسرائيليون:وفي سياق متصل، نشرت صحيفة إسرائيلية تفاصيل قالت إنها لخطة تريد إسرائيل تطبيقها لإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإنهاء سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عليه.وتتضمن الخطة إدارة المعبر بواسطة شركة أمريكية خاصة خدمت في أفريقيا، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، التي أشارت إلى أن تل أبيب تنوي نقل مسؤولية إدارة المعبر إلى ما وصفته بـ"جهة محايدة"، بعد انتهاء العملية العسكرية.وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تريد أن تطرد "حماس" من المعبر والسيطرة عليه دون أن تستهدف البنية التحتية له، مشيرةً إلى أن العناصر العاملة في الشركة الأمريكية التي تريد إسرائيل توليها إدارة المعبر، هم جنود سابقون في القوات الخاصة الأمريكية.وتابعت: "تتولى هذه الشركة حماية مواقع استراتيجية في مناطق الصراع في دول أفريقية، كما أنها ستتولى عمليات فحص البضائع ومنع عودة "حماس" للمكان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال المعبر".وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240508/ملك-الأردن-يؤكد-أن-سيطرة-إسرائيل-على-معبر-رفح-ستفاقم-الكارثة-الإنسانية-في-غزة-1088629982.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/أهالي-المحتجزين-الإسرائيليين-في-رسالة-لنتنياهو-أوقفوا-الحرب-وأنقذوا-أرواح-ذوينا-1088615642.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

‏طلاب جامعات إسرائيلية: توقفوا عن اللعب بحياة البشر وأغلقوا صفقة المحتجزين

13:43 GMT 08.05.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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تظاهر المئات من ‏طلاب الجامعات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وطالبوا حكومة بنيامين نتنياهو بالتوقف عن اللعب بحياة البشر وإغلاق صفقة المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن المئات من طلاب الجامعة العبرية وجامعة بن غوريون قد تظاهروا للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في غزة.
ورفع المتظاهرون الإسرائيليون شعارات تدعو إلى الإسراع في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، موضحين أنه كان من الممكن أن يكون كل طالب منهم مختطفا.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
ملك الأردن يؤكد أن سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
05:13 GMT
وقال المتظاهرون الإسرائيليون:
توقفوا عن اللعب بحياة البشر وأغلقوا صفقة المحتجزين.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة إسرائيلية تفاصيل قالت إنها لخطة تريد إسرائيل تطبيقها لإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإنهاء سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عليه.
وتتضمن الخطة إدارة المعبر بواسطة شركة أمريكية خاصة خدمت في أفريقيا، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، التي أشارت إلى أن تل أبيب تنوي نقل مسؤولية إدارة المعبر إلى ما وصفته بـ"جهة محايدة"، بعد انتهاء العملية العسكرية.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تريد أن تطرد "حماس" من المعبر والسيطرة عليه دون أن تستهدف البنية التحتية له، مشيرةً إلى أن العناصر العاملة في الشركة الأمريكية التي تريد إسرائيل توليها إدارة المعبر، هم جنود سابقون في القوات الخاصة الأمريكية.
إسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
أهالي المحتجزين الإسرائيليين في رسالة لنتنياهو: أوقفوا الحرب وأنقذوا أرواح ذوينا
أمس, 15:24 GMT
وتابعت: "تتولى هذه الشركة حماية مواقع استراتيجية في مناطق الصراع في دول أفريقية، كما أنها ستتولى عمليات فحص البضائع ومنع عودة "حماس" للمكان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال المعبر".
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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