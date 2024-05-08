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مسؤول في السياحة المغربية: مفاوضات مع الجانب الروسي لتوقيع اتفاقيات مشتركة
مسؤول في السياحة المغربية: مفاوضات مع الجانب الروسي لتوقيع اتفاقيات مشتركة
سبوتنيك عربي
أدلى يونس الحجوي المسؤول في وزارة السياحة المغربية، بتصريحات خلال قمة إيه آي إم للاستثمار التي عُقِدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي تناول فيها أبرز المشاريع... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T11:00+0000
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وأكد الحجوي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن هدف وجود الوفد المغربي في هذه القمة يندرج ضمن جهود تعزيز التعريف بالفرص الاستثمارية في المغرب، خاصةً في ظل دور منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الاستثمارات السياحية. وأوضح الحجوي أن من بين المشاريع المطروحة في المنتدى الاستثماري، المشاريع الكبرى التي تم تضمينها ضمن الخطة الوطنية للسياحة، وتشمل مشاريع قاعات المؤتمرات في مدينة مراكش، ومشاريع مدينة الملاهي في التربيدة، بالإضافة إلى مشاريع فنادق ومنتجعات سياحية في مختلف المدن المغربية.وأشار الحجوي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية مميزة، وترويجه كوجهة للاستثمارات السياحية، مؤكدًا على أهمية الترويج للمغرب كوجهة سياحية في روسيا، حيث يحظى المغرب بشعبية كبيرة بين السياح الروس، خاصةً فيما يتعلق بالسياحة الساحلية. وأكد الحجوي أن هناك مفاوضات ومناقشات جارية مع الجانب الروسي، معربًا عن أمله في التوقيع على عقود تعاون في المستقبل القريب، لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية الروسية إلى المغرب، وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
https://sputnikarabic.ae/20240508/رئيس-الجامعة-العالمية-للعلوم-والتكنولوجيا-4-دول-عربية-ينتظرها-مستقبل-واعد-في-الطاقة-المتجددة-1088635848.html
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قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار المغرب اليوم, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار المغرب اليوم, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري

مسؤول في السياحة المغربية: مفاوضات مع الجانب الروسي لتوقيع اتفاقيات مشتركة

11:00 GMT 08.05.2024 (تم التحديث: 11:05 GMT 08.05.2024)
© Sputnikيونس الحجوي مسؤول في وزارة السياحة المغربية
يونس الحجوي مسؤول في وزارة السياحة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
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أدلى يونس الحجوي المسؤول في وزارة السياحة المغربية، بتصريحات خلال قمة إيه آي إم للاستثمار التي عُقِدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي تناول فيها أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة بالمغرب.
وأكد الحجوي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن هدف وجود الوفد المغربي في هذه القمة يندرج ضمن جهود تعزيز التعريف بالفرص الاستثمارية في المغرب، خاصةً في ظل دور منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الاستثمارات السياحية.

وأوضح الحجوي أن من بين المشاريع المطروحة في المنتدى الاستثماري، المشاريع الكبرى التي تم تضمينها ضمن الخطة الوطنية للسياحة، وتشمل مشاريع قاعات المؤتمرات في مدينة مراكش، ومشاريع مدينة الملاهي في التربيدة، بالإضافة إلى مشاريع فنادق ومنتجعات سياحية في مختلف المدن المغربية.
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10:02 GMT


وأشار الحجوي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية مميزة، وترويجه كوجهة للاستثمارات السياحية، مؤكدًا على أهمية الترويج للمغرب كوجهة سياحية في روسيا، حيث يحظى المغرب بشعبية كبيرة بين السياح الروس، خاصةً فيما يتعلق بالسياحة الساحلية.

وأكد الحجوي أن هناك مفاوضات ومناقشات جارية مع الجانب الروسي، معربًا عن أمله في التوقيع على عقود تعاون في المستقبل القريب، لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية الروسية إلى المغرب، وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
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