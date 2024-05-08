https://sputnikarabic.ae/20240508/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-ضربات-روسية-تستهدف-محيط-مطار-أوكراني-وشبكة-الكهرباء-في-مقاطعة-بولتافا-1088630465.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف محيط مطار أوكراني وشبكة الكهرباء في مقاطعة بولتافا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف محيط مطار أوكراني وشبكة الكهرباء في مقاطعة بولتافا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات على مطار عسكري... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T05:51+0000
2024-05-08T05:51+0000
2024-05-08T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم الاستهداف عند الساعة 01:30 على الجزء الشمالي الغربي من مدينة بولتوفا، حيث يوجد مطار مروحيات تابع للواء 18".وتابع ليبيديف بالقول "أفاد السكان المحليون بأن الممر في منطقة متحف الطيران، المجاور مباشرة للمطار، مغلق وكان هناك استهدافان آخران على ضواحي بولتافا، ولكن التفاصيل لم تصل بعد".ووفقا لليبيديف، فقد تم القضاء على بنية الطاقة في مدينة بورشتين، بمقاطعة إيفانو فرانكيفسك.وأضاف ليبيديف إنه في خيرسون بعد سلسلة من الاستهدافات، انقطع التيار الكهربائي جزئيًا. كما أن هناك انفجاران في زابوروجيا، وبعد الانفجار الثاني، انقطعت الكهرباء جزئيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240508/إعلام-الناتو-قد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-أوكرانيا-في-واشنطن-1088629876.html
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روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف محيط مطار أوكراني وشبكة الكهرباء في مقاطعة بولتافا
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربات على مطار عسكري للمروحيات في بولتافا وعلى شبكة الكهرباء في المقاطعة.
وقال ليبيديف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم الاستهداف عند الساعة 01:30 على الجزء الشمالي الغربي من مدينة بولتوفا، حيث يوجد مطار مروحيات تابع للواء 18".
وتابع ليبيديف بالقول "أفاد السكان المحليون بأن الممر في منطقة متحف الطيران، المجاور مباشرة للمطار، مغلق وكان هناك استهدافان آخران على ضواحي بولتافا، ولكن التفاصيل لم تصل بعد".
ووفقا لليبيديف، فقد تم القضاء على بنية الطاقة في مدينة بورشتين، بمقاطعة إيفانو فرانكيفسك.
وأضاف ليبيديف إنه في خيرسون بعد سلسلة من الاستهدافات، انقطع التيار الكهربائي جزئيًا. كما أن هناك انفجاران في زابوروجيا، وبعد الانفجار الثاني، انقطعت الكهرباء جزئيا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.