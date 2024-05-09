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https://sputnikarabic.ae/20240509/أمين-الوعد-الصادق-العراقي-لـسبوتنيك-سنواصل-استهداف-إسرائيل-حتى-تتوقف-حرب-غزة-1088687170.html
أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": سنواصل استهداف إسرائيل حتى تتوقف حرب غزة
أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": سنواصل استهداف إسرائيل حتى تتوقف حرب غزة
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لفيلق "الوعد الصادق" في العراق، الشيخ محمد التميمي، اليوم الخميس، أنه "لا خيار أمام المقاومة الإسلامية سوى الاستمرار في استهداف الكيان... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T16:33+0000
2024-05-09T17:41+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "موقف المقاومة الإسلامية في العراق والمنطقة هو موقف واحد بأن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتم إيقاف الحرب في غزة، ولا يوجد خيار لمقاومته غير الاستمرار بالدعم لإخوتنا وأهلها في المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها".وأشار التميمي إلى أن "جميع أبناء هذا الشعب العراقي هم مع خيار دعم القضية الفلسطينية، بل أن دعم القضية لدى الشعب العراقي من الواجبات، خاصة بعد الإجرام والإبادة الجماعية التي تحدث كل يوم ضد هذا الشعب المستضعف".وفيما يتعلق بالقواعد الأمريكية في العراق، يقول التميمي: "ما يخص التواجد الأمريكي في العراق توجد هدنة تمت الموافقة عليها مع حكومة السوداني بإخراج القوات الأمريكية، لكن لا نرى أي حسن نوايا من قبل الجانب الأمريكي للخروج من العراق رغم الوعود التي قطعتها حكومة السوداني للشعب العراقي والمراجع العظام ورجال الدين وفصائل المقاومة بإخراج الأمريكان".وأردف التميمي: "رغم كل الوعود السابق ذكرها، لكن لا نرى حتى اليوم بوادر فعلية للخروج من أرض العراق، وخيار المقاومة واضح في حال لم تخرج القوات الأمريكية فخيارنا هو إخراجها بقوة، ولا يختلف العراقيون على أن أمريكا عدو مطلق للشعوب، أمريكا عدو مطلق للشعب الفلسطيني".وأكد التميمي أن "أمريكا وبريطانيا تدعم إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني واللبناني واليمني، وأصبح واضحا أن بعض الأنظمة العربية تدعم الكيان الصهيوني وبشكل لا يخفى على أحد".وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، الاثنين الماضي، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في مدينة إيلات الإسرائيلية، بطائرات مسيرة.وأضافت في بيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/مراسل-سبوتنيك-إصابات-مباشرة-لمساكن-الجنود-في-قصف-صاروخي-على-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-1088168980.html
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حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

أمين "الوعد الصادق" العراقي لـ"سبوتنيك": سنواصل استهداف إسرائيل حتى تتوقف حرب غزة

16:33 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 17:41 GMT 09.05.2024)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABمحمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي بالعراق
محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي بالعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أكد الأمين العام لفيلق "الوعد الصادق" في العراق، الشيخ محمد التميمي، اليوم الخميس، أنه "لا خيار أمام المقاومة الإسلامية سوى الاستمرار في استهداف الكيان الصهيوني لنصرة ودعم الإخوة في المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها ضد حرب الإبادة التي تمارس ضدهم".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "موقف المقاومة الإسلامية في العراق والمنطقة هو موقف واحد بأن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتم إيقاف الحرب في غزة، ولا يوجد خيار لمقاومته غير الاستمرار بالدعم لإخوتنا وأهلها في المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها".
وأشار التميمي إلى أن "جميع أبناء هذا الشعب العراقي هم مع خيار دعم القضية الفلسطينية، بل أن دعم القضية لدى الشعب العراقي من الواجبات، خاصة بعد الإجرام والإبادة الجماعية التي تحدث كل يوم ضد هذا الشعب المستضعف".
وفيما يتعلق بالقواعد الأمريكية في العراق، يقول التميمي: "ما يخص التواجد الأمريكي في العراق توجد هدنة تمت الموافقة عليها مع حكومة السوداني بإخراج القوات الأمريكية، لكن لا نرى أي حسن نوايا من قبل الجانب الأمريكي للخروج من العراق رغم الوعود التي قطعتها حكومة السوداني للشعب العراقي والمراجع العظام ورجال الدين وفصائل المقاومة بإخراج الأمريكان".
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وأردف التميمي: "رغم كل الوعود السابق ذكرها، لكن لا نرى حتى اليوم بوادر فعلية للخروج من أرض العراق، وخيار المقاومة واضح في حال لم تخرج القوات الأمريكية فخيارنا هو إخراجها بقوة، ولا يختلف العراقيون على أن أمريكا عدو مطلق للشعوب، أمريكا عدو مطلق للشعب الفلسطيني".
وأكد التميمي أن "أمريكا وبريطانيا تدعم إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني واللبناني واليمني، وأصبح واضحا أن بعض الأنظمة العربية تدعم الكيان الصهيوني وبشكل لا يخفى على أحد".
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، الاثنين الماضي، استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في مدينة إيلات الإسرائيلية، بطائرات مسيرة.
وأضافت في بيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية.
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