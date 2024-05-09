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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240509/إعلام-التقدم-الروسي-يشير-إلى-مشاكل-الجيش-الأوكراني-في-توزيع-الإمدادات-الجديدة-1088675519.html
إعلام: التقدم الروسي يشير إلى مشاكل الجيش الأوكراني في توزيع الإمدادات الجديدة
إعلام: التقدم الروسي يشير إلى مشاكل الجيش الأوكراني في توزيع الإمدادات الجديدة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة صينية أن "المعركة الأكثر حدة في الوقت الحالي تدور حول مدينة تشاسوف يار الشرقية، التي تقع على بعد عشرة كيلومترات فقط غرب أرتيوموفسك". 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T14:25+0000
2024-05-09T14:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ووفقا لصحيفة "آسيا تايمز" الصينية، فإنه في حال سيطرت القوات الروسية على المدينة، فإن ذلك سيكون دليلاً آخر على أنه رغم حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، فإن المبادرة تبقى مع روسيا.وأضافت الصحيفة أنه "من غير الواقعي أن نتوقع أن تستعيد أوكرانيا زمام المبادرة العسكرية على الفور، على الرغم من أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أعدت بالفعل الإمدادات الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية".أكدت الخارجية الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الفرنسية ستصبح أهدافا للقوات الروسية إذا ظهرت في منطقة الصراع في أوكرانيا.وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، إلى أن هذه القوات ستصبح هدفا للجيش الروسي إذا وجدت في منطقة الصراع الأوكراني.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.في وقت سابق، قال ماكرون ، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت القوات الروسية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا.وبحسب مزاعم ماكرون، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي وافقت على نهج فرنسا بشأن احتمال إرسال القوات"، الأمر الذي نفاه بعض قادة دول الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20240509/مصدر-القوات-الروسية-هاجمت-مواقع-أوكرانية-في-نيكولاييف-1088669629.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

إعلام: التقدم الروسي يشير إلى مشاكل الجيش الأوكراني في توزيع الإمدادات الجديدة

14:25 GMT 09.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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ذكرت صحيفة صينية أن "المعركة الأكثر حدة في الوقت الحالي تدور حول مدينة تشاسوف يار الشرقية، التي تقع على بعد عشرة كيلومترات فقط غرب أرتيوموفسك".
ووفقا لصحيفة "آسيا تايمز" الصينية، فإنه في حال سيطرت القوات الروسية على المدينة، فإن ذلك سيكون دليلاً آخر على أنه رغم حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة، فإن المبادرة تبقى مع روسيا.
وأضافت الصحيفة أنه "من غير الواقعي أن نتوقع أن تستعيد أوكرانيا زمام المبادرة العسكرية على الفور، على الرغم من أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أعدت بالفعل الإمدادات الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية".
ويقر المنشور بأن التقدم الروسي المستمر يشير أيضًا إلى المشاكل المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في توزيع الإمدادات الجديدة.
أكدت الخارجية الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الفرنسية ستصبح أهدافا للقوات الروسية إذا ظهرت في منطقة الصراع في أوكرانيا.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية في نيكولاييف
10:44 GMT
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، إلى أن هذه القوات ستصبح هدفا للجيش الروسي إذا وجدت في منطقة الصراع الأوكراني.
وقالت زاخاروفا: "من المميز أن (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون يشرح بنفسه هذا الخطاب بالرغبة في خلق نوع من "عدم اليقين الاستراتيجي" لروسيا".
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
في وقت سابق، قال ماكرون ، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت القوات الروسية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا.
وبحسب مزاعم ماكرون، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي وافقت على نهج فرنسا بشأن احتمال إرسال القوات"، الأمر الذي نفاه بعض قادة دول الغرب.
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