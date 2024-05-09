https://sputnikarabic.ae/20240509/مصدر-القوات-الروسية-هاجمت-مواقع-أوكرانية-في-نيكولاييف-1088669629.html
مصدر: القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية في نيكولاييف
مصدر: القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية في نيكولاييف
سبوتنيك عربي
أفاد المنسق السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية هاجمت موقعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة زيسيلي الواقعة في مقاطعة نيكولاييف. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T10:44+0000
2024-05-09T10:44+0000
2024-05-09T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": قامت القوات المسلحة الروسية باستهداف مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة زيسيلي الواقعة في مقاطعة نيكولاييف، حيث تم الهجوم من خلال طائرات مسيرة روسية".وتابع ليبيديف بالقول إن الضربات حققت أهدافا مباشرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230617/ليبيديف-القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-80-قطعة-من-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1078202606.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مصدر: القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية في نيكولاييف
أفاد المنسق السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية هاجمت موقعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة زيسيلي الواقعة في مقاطعة نيكولاييف.
وجاءت تصريحات ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": قامت القوات المسلحة الروسية باستهداف مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة زيسيلي الواقعة في مقاطعة نيكولاييف، حيث تم الهجوم من خلال طائرات مسيرة روسية".
وتابع ليبيديف بالقول إن الضربات حققت أهدافا مباشرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.