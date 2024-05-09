https://sputnikarabic.ae/20240509/الأمم-المتحدة-قصف-رفح-أجبر-عشرات-الآلاف-على-النزوح-1088689438.html
الأمم المتحدة: قصف رفح أجبر عشرات الآلاف على النزوح
الأمم المتحدة: قصف رفح أجبر عشرات الآلاف على النزوح
سبوتنيك عربي
قالت الأمم المتحدة إن 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح بموجب أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T18:02+0000
2024-05-09T18:02+0000
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وأشارت إلى أن الذين نزحوا من المدينة كانوا نازحين من مناطق أخرى من قطاع غزة، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الفلسطينيين النازحين يغادرون بكل ما يمكن حمله في وسائل النقل المختلفة ومنها العربات التي تجرها الدواب، مشيرة إلى أنهم بدأوا المغادرة منذ يوم الاثنين الماضي، بينما تواصل فيه إسرائيل قصف المدينة.وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن عدد الذين غادروا ملاجئهم في رفح، أمس الأربعاء فقط، وصل إلى نحو 47 ألف شخص، مشيرة إلى أن بعض العائلات اقتربت من ملاجئها في مناطق تل السلطان والمواصي.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الإسرائيلي-يخلي-موقعا-استيطانيا-مؤقتا-في-غلاف-غزة-تخوفا-من-تسلل-مسلحين-فلسطينيين-1088653593.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
الأمم المتحدة: قصف رفح أجبر عشرات الآلاف على النزوح
قالت الأمم المتحدة إن 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح بموجب أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة.
وأشارت إلى أن الذين نزحوا من المدينة كانوا نازحين من مناطق أخرى من قطاع غزة، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن الفلسطينيين
النازحين يغادرون بكل ما يمكن حمله في وسائل النقل المختلفة ومنها العربات التي تجرها الدواب، مشيرة إلى أنهم بدأوا المغادرة منذ يوم الاثنين الماضي، بينما تواصل فيه إسرائيل قصف المدينة.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن عدد الذين غادروا ملاجئهم في رفح، أمس الأربعاء فقط، وصل إلى نحو 47 ألف شخص، مشيرة إلى أن بعض العائلات اقتربت من ملاجئها في مناطق تل السلطان والمواصي.
وأسفرت العمليات العسكرية
الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.