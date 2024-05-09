https://sputnikarabic.ae/20240509/أردوغان-يجب-دعم-مبادرات-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1088686119.html
أردوغان: يجب دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين
أردوغان: يجب دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تقدر موقف البرازيل تجاه ما وصفه بـ"الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية"، مضيفا أن "إسرائيل مستمرة... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T16:13+0000
2024-05-09T16:13+0000
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جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا أكد فيه أردوغان ضرورة دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.وشدد أردوغان على ضرورة دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على وجوب وقف دائم لإطلاق النار.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والبرازيل كما تطرقا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الإسرائيلي-يخلي-موقعا-استيطانيا-مؤقتا-في-غلاف-غزة-تخوفا-من-تسلل-مسلحين-فلسطينيين-1088653593.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
أردوغان: يجب دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تقدر موقف البرازيل تجاه ما وصفه بـ"الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية"، مضيفا أن "إسرائيل مستمرة في تصعيد هجماتها ومجازرها ضد الفلسطينيين، رغم قبول حماس وقف إطلاق النار".
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا أكد فيه أردوغان ضرورة دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
وشدد أردوغان على ضرورة دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على وجوب وقف دائم لإطلاق النار
.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا
والبرازيل كما تطرقا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.