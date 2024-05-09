https://sputnikarabic.ae/20240509/البيت-الأبيض-سنواصل-تزويد-إسرائيل-بكل-ما-تحتاجه-للدفاع-عن-النفس-على-الرغم-من-توقف-الإمدادات-لها-1088685505.html
البيت الأبيض: سنواصل تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن النفس على الرغم من توقف الإمدادات لها
البيت الأبيض: سنواصل تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن النفس على الرغم من توقف الإمدادات لها
سبوتنيك عربي
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إنه على الرغم من توقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ستواصل تزويد... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T16:08+0000
2024-05-09T16:08+0000
2024-05-09T16:08+0000
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وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي: "سنواصل تزويد إسرائيل بكل القدرات العسكرية اللازمة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد جميع أعدائها، بما في ذلك حماس".وأكد كيربي أيضًا التأخير في إمدادات الذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل الجوية التي تزن 2000 رطل.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل بسبب الأحداث في رفح.وحسبما ذكرت صحيفة "أ بي سي نيوز"، فإن البنتاغون "يقوم حاليًا بمراجعة بعض الإمدادات قصيرة المدى لأسباب أمنية في سياق الأحداث الجارية في رفح".كما أعلن رئيس البنتاغون تعليق توريد "الذخيرة الثقيلة".وأضاف أوستن أيضا، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مؤقتًا شحنة ذخائر ذات حمولة عالية إلى إسرائيل وتقوم بمراجعة بعض الشحنات على المدى القريب في ظل الهجمات الإسرائيلية الجارية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.وقال أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي: "خلال تقييمنا الوضع، أوقفنا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية".وأضاف أوستن أن البنتاغون "لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف الشحنة المتوقفة مؤقتا".وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 3 مايو/ أيارالجاري، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على القوات الأمريكية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240509/وزير-الخارجية-البريطاني-لندن-لن-تتبع-واشنطن-في-تعليق-مبيعات-الأسلحة-إلى-إسرائيل-1088685053.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
البيت الأبيض: سنواصل تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن النفس على الرغم من توقف الإمدادات لها
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إنه على الرغم من توقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ستواصل تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه للدفاع عن النفس.
وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي: "سنواصل تزويد إسرائيل بكل القدرات العسكرية اللازمة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد جميع أعدائها، بما في ذلك حماس".
وأكد كيربي أيضًا التأخير في إمدادات الذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل الجوية التي تزن 2000 رطل.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل بسبب الأحداث في رفح.
ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وحسبما ذكرت صحيفة "أ بي سي نيوز"، فإن البنتاغون "يقوم حاليًا بمراجعة بعض الإمدادات قصيرة المدى لأسباب أمنية في سياق الأحداث الجارية في رفح".
كما أعلن رئيس البنتاغون تعليق توريد "الذخيرة الثقيلة".
وأضاف أوستن أيضا، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مؤقتًا شحنة ذخائر ذات حمولة عالية إلى إسرائيل وتقوم بمراجعة بعض الشحنات على المدى القريب في ظل الهجمات الإسرائيلية الجارية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وقال أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي: "خلال تقييمنا الوضع، أوقفنا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية".
وأضاف أوستن أن البنتاغون "لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف الشحنة المتوقفة مؤقتا".
وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 3 مايو/ أيارالجاري، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على القوات الأمريكية في قطاع غزة.