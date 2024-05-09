https://sputnikarabic.ae/20240509/وزير-الخارجية-البريطاني-لندن-لن-تتبع-واشنطن-في-تعليق-مبيعات-الأسلحة-إلى-إسرائيل-1088685053.html
وزير الخارجية البريطاني: لندن لن تتبع واشنطن في تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الخارجية البريطاني: لندن لن تتبع واشنطن في تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم هذه الصادرات بأنها مختلفة تماما عن... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T15:51+0000
2024-05-09T15:51+0000
2024-05-09T15:51+0000
طوفان الأقصى
بريطانيا
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101931/96/1019319623_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_bd8bb9dcb2a49c5c78640af68a51dcad.jpg
وحسب وسائل إعلام بريطانية، أضاف كاميرون أن المملكة المتحدة لن تتبع الولايات المتحدة في حجب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.وتابع: "هناك فرق جوهري للغاية بين موقف الولايات المتحدة وموقف بريطانيا".وأوضح أن "الولايات المتحدة هي مورد كبير للأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن صادرات بريطانيا الدفاعية إلى إسرائيل تمثل أقل بكثير من 1% من إجمالي واردتها، وهذا فرق كبير".وواصل قائلا: "لدينا إجراءات ترخيص واضحة للغاية، وهي من أصعب الإجراءات وأكثرها صرامة في العالم. نحن نتابع ذلك عن كثب وهذا ما نفعله وسنواصل القيام به في الفترة المقبلة".وفيما يتعلق برفح، أكد كاميرون أن "لندن لن تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة لكيفية حماية المدنيين في المدينة".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد اعترف أمس الأربعاء، بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى طرق أخرى تستهدف مراكز السكان.وقال بايدن، في مقابلة تليفزيونية، إن "الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في قطاع غزة".وجاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما عسكريا على مدينة رفح الفلسطينية رغم اعتراض الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240509/سندخل-رفح-دون-مساعدات-هجوم-إسرائيلي-على-بايدن-بعد-تعليق-شحنات-الأسلحة-1088660201.html
بريطانيا
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101931/96/1019319623_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_83fe12dd74875a461a92cc0cae0607ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, بريطانيا, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, بريطانيا, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الخارجية البريطاني: لندن لن تتبع واشنطن في تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم هذه الصادرات بأنها مختلفة تماما عن منظومة الولايات المتحدة، لافتا إلى أن المبيعات التي تسمح بها صغيرة نسبيا وتخضع لإجراءات صارمة.
وحسب وسائل إعلام بريطانية، أضاف
كاميرون أن المملكة المتحدة لن تتبع الولايات المتحدة في حجب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتابع: "هناك فرق جوهري للغاية بين موقف الولايات المتحدة وموقف بريطانيا".
وأوضح أن "الولايات المتحدة هي مورد كبير للأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن صادرات بريطانيا الدفاعية إلى إسرائيل تمثل أقل بكثير من 1% من إجمالي واردتها، وهذا فرق كبير".
وواصل قائلا: "لدينا إجراءات ترخيص واضحة للغاية، وهي من أصعب الإجراءات وأكثرها صرامة في العالم. نحن نتابع ذلك عن كثب وهذا ما نفعله وسنواصل القيام به في الفترة المقبلة".
وفيما يتعلق برفح، أكد كاميرون أن "لندن لن تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة لكيفية حماية المدنيين في المدينة".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد اعترف أمس الأربعاء، بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين
في قطاع غزة، بالإضافة إلى طرق أخرى تستهدف مراكز السكان.
وقال بايدن، في مقابلة تليفزيونية، إن "الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة
إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح في قطاع غزة".
وجاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما عسكريا على مدينة رفح الفلسطينية رغم اعتراض الولايات المتحدة.