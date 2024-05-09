الجهاد الإسلامي تشيع 3 من مقاتيلها إلى مثواهم الأخير في مقبرة "الشهداء" بدمشق.. صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
On air
08:42 GMT
18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إن كل حرب ضد النازية هي حرب مقدسة وروسيا تخوضها للدفاع عن الإنسان
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعليق واشنطن أسلحةً لتل أبيب: فُقَّاعة إعلامية وانتخابية أم ردع لإسرائيل في رفح؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240509/الجهاد-الإسلامي-تشيع-3-من-مقاتيلها-إلى-مثواهم-الأخير-في-مقبرة-الشهداء-بدمشق-صور--1088695861.html
الجهاد الإسلامي تشيع 3 من مقاتيلها إلى مثواهم الأخير في مقبرة "الشهداء" بدمشق.. صور وفيديو
الجهاد الإسلامي تشيع 3 من مقاتيلها إلى مثواهم الأخير في مقبرة "الشهداء" بدمشق.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
شيعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، 3 من مقاتيلها من أبناء الساحة السورية إلى مثواهم الأخير في مقبرة الشهداء بدمشق، الذين قضوا في جنوب لبنان أمس الأربعاء... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T21:02+0000
2024-05-09T22:27+0000
أخبار سوريا اليوم
الجهاد الإسلامي
العالم العربي
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/09/1088692676_397:0:4038:2048_1920x0_80_0_0_1d095295cb388b7b373a1a4e24913d13.jpg
وانطلق موكب التشييع من مشفى دمشق "المجتهد" وسط العاصمة السورية، وجاب شوارع المدينة وصولًا إلى مشارف مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث صُلي على القتلى في جامع الماجد لتحمل الجثامين على الأكف باتجاه مقبرة الشهداء داخل المخيم حيث وُري الثرى.وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد نعت عناصرها الثلاثة والذين ينحدرون من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على أطراف دمشق، وهم محمود محمد بلاوني 29 عامًا من مخيم اليرموك، وأحمد محمد حلاوة 28 عامًا ومحمد حسين جود 27 عامًا من مخيم خان ذي النون.وأكدت الحركة في بيانها أن عناصرها "استشهدوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي في معركة طوفان الأقصى"، مقدمة واجب العزاء "لأهالي الشهداء وذويهم، ولكلّ رفاق دربهم وإخوانهم المجاهدين"، وعاهدتهم على مواصلة "درب ذات الشوكة حتى يأذن الله بالنصر القريب"، بحسب البيان.بدورهم شدد أقارب المقاتلين في حديثهم لـ "سبوتنيك" على أن "استشهاد أبنائهم يأتي في سبيل تحرير الوطن والمقدسات، ولرفع الظلم عن أهلهم في غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب همجية وإبادة جماعية تشنها القوات الإسرائيلية عليهم، مؤكدين أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لن يترددوا في نصرة أهلهم وأبناء شعبهم في غزة بمختلف ساحات القتال مع العدو الإسرائيلي".ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى زفت حركة الجهاد الإسلامي في الساحة السورية 14 قتيلا من مقاتليها الذين قضوا خلال معارك الاشتباك مع القوات الإسرائيلية والمتواجدة على جبهة جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/09/1088692676_852:0:3583:2048_1920x0_80_0_0_e7094278bb42c1aa866737d0014aa60e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الجهاد الإسلامي, العالم العربي, фото, حصري
أخبار سوريا اليوم, الجهاد الإسلامي, العالم العربي, фото, حصري

الجهاد الإسلامي تشيع 3 من مقاتيلها إلى مثواهم الأخير في مقبرة "الشهداء" بدمشق.. صور وفيديو

21:02 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 22:27 GMT 09.05.2024)
تابعنا عبر
حصري
شيعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، 3 من مقاتيلها من أبناء الساحة السورية إلى مثواهم الأخير في مقبرة الشهداء بدمشق، الذين قضوا في جنوب لبنان أمس الأربعاء بقصف إسرائيلي استهدف نقاطًا تابعة لحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، ضمن معارك طوفان الأقصى.
وانطلق موكب التشييع من مشفى دمشق "المجتهد" وسط العاصمة السورية، وجاب شوارع المدينة وصولًا إلى مشارف مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث صُلي على القتلى في جامع الماجد لتحمل الجثامين على الأكف باتجاه مقبرة الشهداء داخل المخيم حيث وُري الثرى.
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
© Photo / Wasel Hmeida(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎ - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Wasel Hmeida
(الجهاد الإسلامي) تشيع 3 مقاومين إلى مثواهم الأخير في (مقبرة الشهداء) بدمشق‎
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد نعت عناصرها الثلاثة والذين ينحدرون من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على أطراف دمشق، وهم محمود محمد بلاوني 29 عامًا من مخيم اليرموك، وأحمد محمد حلاوة 28 عامًا ومحمد حسين جود 27 عامًا من مخيم خان ذي النون.
وأكدت الحركة في بيانها أن عناصرها "استشهدوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي في معركة طوفان الأقصى"، مقدمة واجب العزاء "لأهالي الشهداء وذويهم، ولكلّ رفاق دربهم وإخوانهم المجاهدين"، وعاهدتهم على مواصلة "درب ذات الشوكة حتى يأذن الله بالنصر القريب"، بحسب البيان.
بدورهم شدد أقارب المقاتلين في حديثهم لـ "سبوتنيك" على أن "استشهاد أبنائهم يأتي في سبيل تحرير الوطن والمقدسات، ولرفع الظلم عن أهلهم في غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب همجية وإبادة جماعية تشنها القوات الإسرائيلية عليهم، مؤكدين أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لن يترددوا في نصرة أهلهم وأبناء شعبهم في غزة بمختلف ساحات القتال مع العدو الإسرائيلي".
ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى زفت حركة الجهاد الإسلامي في الساحة السورية 14 قتيلا من مقاتليها الذين قضوا خلال معارك الاشتباك مع القوات الإسرائيلية والمتواجدة على جبهة جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: الناس يموتون في غزة ونحن ممنوعون من مساعدتهم21:35 GMTШлейф дыма поднимается после израильской бомбардировки к северу от Нусейрата в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة 14:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала