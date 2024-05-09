https://sputnikarabic.ae/20240509/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-15-صاروخا-و6-طائرات-مسيرة-فوق-أجواء-مقاطعات-بيلغورود-وبريانسك-و-كورسك-1088657187.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 صاروخا و6 طائرات مسيرة فوق أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك و كورسك
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 صاروخا و6 طائرات مسيرة فوق أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك و كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 15 صاروخا من طراز "فامبير" وطائرة مسيرة واحدة فوق أجواء مقاطعات بيلغورود وطائرتين... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T05:29+0000
2024-05-09T05:29+0000
2024-05-09T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان للوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير وطائرات مسيرة أوكرانية ".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة بذلك صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240509/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1088657051.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 صاروخا و6 طائرات مسيرة فوق أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك و كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 15 صاروخا من طراز "فامبير" وطائرة مسيرة واحدة فوق أجواء مقاطعات بيلغورود وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك وثلاث أخرى فوق مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان للوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير وطائرات مسيرة أوكرانية ".
وأضاف البيان: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من إسقاط 15 قذيفة صاروخية وطائرة مسيرة واحدة في الجو فوق مقاطعة بيلغورود وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة بريانسك وثلاث أخرى فوق مقاطعة كورسك".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة بذلك صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.