https://sputnikarabic.ae/20240509/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1088657051.html
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية نجحت بتدمير 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T05:06+0000
2024-05-09T05:06+0000
2024-05-09T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر ستاروفويت في بيان على قناته في "تليغرام" :" الليلة في سماء مقاطعة كورسك تم اكتشاف وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية..أشكر مقاتلي الدفاع الجوي وجميع المدافعين عن الحدود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240509/تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-بلدة-كلينتسوفسكي-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1088656893.html
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روسيا
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية
أعلن حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية نجحت بتدمير 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.
وذكر ستاروفويت في بيان على قناته في "تليغرام" :" الليلة في سماء مقاطعة كورسك تم اكتشاف وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية..أشكر مقاتلي الدفاع الجوي وجميع المدافعين عن الحدود".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد
" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.