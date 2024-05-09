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القوات الجوية الروسية تدمر قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف في سوريا
القوات الجوية الروسية تدمر قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف في سوريا
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اللواء يوري بوبوف، إن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T19:47+0000
2024-05-09T19:47+0000
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وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "أصابت الضربات الجوية الروسية قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص، ونتيجة الضربات تم القضاء على ستة مسلحين بالإضافة إلى مستودع للذخيرة والعتاد".وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، يوم 4 مايو/ أيار الجاري، أن القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين في سوريا.وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف تم تسجيل 9 خروقات يوميا من قبل طائرتين من طراز "إف 15" وزوج من مقاتلات تايفون، وزوج من الطائرات الهجومية من طراز "إيه 10 ثاندربولت" وطائرة استطلاع ومراقبة إلكترونية من طراز "إم سي 12 دبليو".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي شنوا، هجوما واسعا على عدد من النقاط التابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في بادية "السخنة"، في ريف حمص الشرقي، شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الرديفة للجيش السوري، وبين مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين شنوا هجوما متزامنا على عدد من النقاط العسكرية في بادية السخنة شمال منطقة الـ (55 كم) التي تحيط بالقاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20240430/مركز-المصالحة-القوات-الجوية-الروسية-في-سوريا-تدمر-قاعدتين-لمسلحين-في-محافظة-حمص-1088415833.html
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روسيا, العالم, أخبار سوريا اليوم
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القوات الجوية الروسية تدمر قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف في سوريا

19:47 GMT 09.05.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikovالقاعدة الجوية السورية "حميميم"
القاعدة الجوية السورية حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
تابعنا عبر
قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اللواء يوري بوبوف، إن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص في سوريا.
وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "أصابت الضربات الجوية الروسية قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص، ونتيجة الضربات تم القضاء على ستة مسلحين بالإضافة إلى مستودع للذخيرة والعتاد".
وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف، يوم 4 مايو/ أيار الجاري، أن القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين في سوريا.
طائرة روسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
مركز المصالحة: القوات الجوية الروسية في سوريا تدمر قاعدتين لمسلحين في محافظة حمص
30 أبريل, 19:42 GMT
وقال بوبوف، خلال مؤتمر صحفي: "دمرت القوات الجوية الروسية قاعدتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص".
وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف تم تسجيل 9 خروقات يوميا من قبل طائرتين من طراز "إف 15" وزوج من مقاتلات تايفون، وزوج من الطائرات الهجومية من طراز "إيه 10 ثاندربولت" وطائرة استطلاع ومراقبة إلكترونية من طراز "إم سي 12 دبليو".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي شنوا، هجوما واسعا على عدد من النقاط التابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في بادية "السخنة"، في ريف حمص الشرقي، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الرديفة للجيش السوري، وبين مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين شنوا هجوما متزامنا على عدد من النقاط العسكرية في بادية السخنة شمال منطقة الـ (55 كم) التي تحيط بالقاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية.
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