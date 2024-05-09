https://sputnikarabic.ae/20240509/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-ومراقبة-للواء-65-الميكانيكي-الأوكراني-1088669848.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة للواء 65 الميكانيكي الأوكراني
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة للواء 65 الميكانيكي الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة دمرت مركز القيادة والمراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T10:52+0000
2024-05-09T10:52+0000
2024-05-09T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية دمر الجيش الروسي مركز القيادة والمراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ميداني لمجموعة دونيتسك التكتيكية العملياتية التابعة لكييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240509/مصدر-القوات-الروسية-هاجمت-مواقع-أوكرانية-في-نيكولاييف-1088669629.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مركز قيادة ومراقبة للواء 65 الميكانيكي الأوكراني
10:52 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 09.05.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة دمرت مركز القيادة والمراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية دمر الجيش الروسي مركز القيادة والمراقبة لوحدة من اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ميداني لمجموعة دونيتسك التكتيكية العملياتية التابعة لكييف.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها أنه تم تحييد عدد من أفراد الجيش الأوكراني ودمرت معدات تابعة له في أكثر من 105 مناطق متفرقة ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.