https://sputnikarabic.ae/20240509/المستشار-الألماني-الصراع-الأوكراني-متواصل-ولا-حل-في-الأفق-1088659742.html

المستشار الألماني: الصراع الأوكراني متواصل ولا حل في الأفق

المستشار الألماني: الصراع الأوكراني متواصل ولا حل في الأفق

سبوتنيك عربي

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الصراع في أوكرانيا متواصل وليس هناك أفق لحله في المرحلة الراهنة. 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T06:53+0000

2024-05-09T06:53+0000

2024-05-09T06:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال مقابلة مع وكالة "توغيشاو" الألمانية قال فيها إنه "من الواضح لنا جميعا أننا يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن هذه الحرب ستستمر لفترة أطول مما نرغب".ودعا شولتس خلال مقابلته الدول الأوروبية إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240508/إعلام-الناتو-قد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-أوكرانيا-في-واشنطن-1088629876.html

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