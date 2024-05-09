https://sputnikarabic.ae/20240509/الناتو-لا-يوجد-لدى-روسيا-حاليا-نية-لمهاجمة-أي-دولة-عضو-في-الحلف-1088689291.html
الناتو: لا يوجد لدى روسيا حاليا نية لمهاجمة أي دولة عضو في الحلف
الناتو: لا يوجد لدى روسيا حاليا نية لمهاجمة أي دولة عضو في الحلف
سبوتنيك عربي
قالت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا، إن روسيا ليس لديها حاليا أي نية لمهاجمة أي دولة عضو في الحلف. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T17:54+0000
2024-05-09T17:54+0000
2024-05-09T17:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت جيوانا لراديو "يونيريا إف إم"، أنه "من الواضح أن روسيا ليس لديها في الوقت الحالي النية لتنفيذ هجوم عسكري على أي دولة من دول الناتو، ولكن تم إطلاق العنان لحرب هجينة شاملة ضدنا".وأشارت جيوانا: "إننا نشهد حاليًا مجموعة من الأزمات، التكنولوجية والتكنولوجية، وتحولات اجتماعية غير مسبوقة بالغة في التعقيد".في وقت سابق، قال ماكرون ، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت القوات الروسية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا.وبحسب مزاعم ماكرون، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي وافقت على نهج فرنسا بشأن احتمال إرسال القوات"، الأمر الذي نفاه بعض قادة دول الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20240509/الخارجية-الروسية-حول-تصريح-بولندا-بوجود-قوات-للناتو-في-أوكرانيا-هذا-يؤكد-شن-الغرب-حربا-هجينة-ضدنا-1088686592.html
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روسيا
الناتو: لا يوجد لدى روسيا حاليا نية لمهاجمة أي دولة عضو في الحلف
قالت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا، إن روسيا ليس لديها حاليا أي نية لمهاجمة أي دولة عضو في الحلف.
وأضافت جيوانا لراديو "يونيريا إف إم"، أنه "من الواضح أن روسيا ليس لديها في الوقت الحالي النية لتنفيذ هجوم عسكري على أي دولة من دول الناتو، ولكن تم إطلاق العنان لحرب هجينة شاملة ضدنا".
وأشارت جيوانا: "إننا نشهد حاليًا مجموعة من الأزمات، التكنولوجية والتكنولوجية، وتحولات اجتماعية غير مسبوقة بالغة في التعقيد".
ووفقا لها، يجب على رومانيا أن تكون ممتنة لأن عضوية الناتو تضمن أمنها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
في وقت سابق، قال ماكرون ، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت القوات الروسية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا.
وبحسب مزاعم ماكرون، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي وافقت على نهج فرنسا بشأن احتمال إرسال القوات"، الأمر الذي نفاه بعض قادة دول الغرب.