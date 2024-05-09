https://sputnikarabic.ae/20240509/بوتين-خلال-الاحتفال-بعيد-النصر-روسيا-لن-تسمح-لأحد-بتهديدها-وقواتها-الاستراتيجية-في-حالة-استعداد-1088662174.html

بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد

بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد

سبوتنيك عربي

أكدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكر 79 لعيد النصر على النازية، بأن روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها. 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T07:46+0000

2024-05-09T07:46+0000

2024-05-09T08:10+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

عيد النصر

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وقال بوتين في كلمة له خلال افتتاح العرض العسكري: "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي".وأشار بوتين إلى أن: "الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، والرغبة في تبرير أتباع النازيين الحاليين هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية".وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن بين ضيوف الشرف في العرض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، والرئيس الطاجيكي إيمومالي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.

https://sputnikarabic.ae/20240509/بث-مباشر-العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ79-لعيد-النصر-على-النازية--1088659499.html

https://sputnikarabic.ae/20240509/تاريخ-يوم-النصر-على-النازية--1088660528.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر