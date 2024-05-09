https://sputnikarabic.ae/20240509/بوتين-خلال-الاحتفال-بعيد-النصر-روسيا-لن-تسمح-لأحد-بتهديدها-وقواتها-الاستراتيجية-في-حالة-استعداد-1088662174.html
بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد
بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد
سبوتنيك عربي
أكدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكر 79 لعيد النصر على النازية، بأن روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T07:46+0000
2024-05-09T07:46+0000
2024-05-09T08:10+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
عيد النصر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103047/32/1030473242_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_1537efa79cdf3d289611687259bf8fde.jpg
وقال بوتين في كلمة له خلال افتتاح العرض العسكري: "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي".وأشار بوتين إلى أن: "الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، والرغبة في تبرير أتباع النازيين الحاليين هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية".وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن بين ضيوف الشرف في العرض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، والرئيس الطاجيكي إيمومالي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.
https://sputnikarabic.ae/20240509/بث-مباشر-العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ79-لعيد-النصر-على-النازية--1088659499.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/تاريخ-يوم-النصر-على-النازية--1088660528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103047/32/1030473242_82:0:866:588_1920x0_80_0_0_2ce8895c15552c9ae328ac6c3a79c451.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر
روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر
بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد
07:46 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 08:10 GMT 09.05.2024)
أكدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكر 79 لعيد النصر على النازية، بأن روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها.
وقال بوتين في كلمة له خلال افتتاح العرض العسكري
: "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي".
وتابع الرئيس الروسي "ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأي شخص بتهديدنا"، مضيفا: "قواتنا الاستراتيجية في حالة استعداد قتالي دائم".
وأشار بوتين إلى أن: "الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، والرغبة في تبرير أتباع النازيين الحاليين هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية".
وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن بين ضيوف الشرف في العرض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، والرئيس الطاجيكي إيمومالي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.