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بث مباشر.. العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240509/بوتين-خلال-الاحتفال-بعيد-النصر-روسيا-لن-تسمح-لأحد-بتهديدها-وقواتها-الاستراتيجية-في-حالة-استعداد-1088662174.html
بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد
بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد
سبوتنيك عربي
أكدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكر 79 لعيد النصر على النازية، بأن روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T07:46+0000
2024-05-09T08:10+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
عيد النصر
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وقال بوتين في كلمة له خلال افتتاح العرض العسكري: "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي".وأشار بوتين إلى أن: "الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، والرغبة في تبرير أتباع النازيين الحاليين هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية".وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن بين ضيوف الشرف في العرض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، والرئيس الطاجيكي إيمومالي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.
https://sputnikarabic.ae/20240509/بث-مباشر-العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ79-لعيد-النصر-على-النازية--1088659499.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/تاريخ-يوم-النصر-على-النازية--1088660528.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر
روسيا, فلاديمير بوتين, عيد النصر

بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد

07:46 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 08:10 GMT 09.05.2024)
© Photo / Ministry of Defenceصورة غرافيك للصاروخ الروسي المجنح المزود بمحرك نووي
صورة غرافيك للصاروخ الروسي المجنح المزود بمحرك نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Photo / Ministry of Defence
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أكدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكر 79 لعيد النصر على النازية، بأن روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها.
وقال بوتين في كلمة له خلال افتتاح العرض العسكري: "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي".

وتابع الرئيس الروسي "ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأي شخص بتهديدنا"، مضيفا: "قواتنا الاستراتيجية في حالة استعداد قتالي دائم".

وأشار بوتين إلى أن: "الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، والرغبة في تبرير أتباع النازيين الحاليين هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية".
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
بث مباشر.. العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية
06:52 GMT
وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تاريخ يوم النصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
وسائط متعددة
عرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية
06:59 GMT
ومن بين ضيوف الشرف في العرض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، والرئيس الطاجيكي إيمومالي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.
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