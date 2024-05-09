https://sputnikarabic.ae/20240509/تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-بلدة-كلينتسوفسكي-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1088656893.html
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي في مقاطعة بريانسك الروسية
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي في مقاطعة بريانسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الخميس، عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي في المقاطعة الواقعة غرب... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T03:37+0000
2024-05-09T03:37+0000
2024-05-09T03:37+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوغماز، عبر "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة، وتم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240509/مدير-المخابرات-الخارجية-الروسية-التصريحات-الغربية-عن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-تصعيد-للصراع-1088656018.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي في مقاطعة بريانسك الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الخميس، عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا.
موسكو- سبوتنيك
. وقال بوغماز، عبر "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة، وتم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة كلينتسوفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد
" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.