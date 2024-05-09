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لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240509/مدير-المخابرات-الخارجية-الروسية-التصريحات-الغربية-عن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-تصعيد-للصراع-1088656018.html
مدير المخابرات الخارجية الروسية: التصريحات الغربية عن إرسال قوات إلى أوكرانيا "تصعيد" للصراع
مدير المخابرات الخارجية الروسية: التصريحات الغربية عن إرسال قوات إلى أوكرانيا "تصعيد" للصراع
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، بأن تصريحات السياسيين الغربيين التي تتحدث عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T01:01+0000
2024-05-09T01:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين في حديث لوكالة "سبوتنيك" معلقًا على التصريحات المتكررة بشكل متزايد في الغرب حول إمكانية إرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا: "هذه تصريحات غير مسؤولة للغاية من قبل السياسيين الغربيين وحتى التصريحات نفسها يمكن اعتبارها تصعيدًا للصراع من جانبهم".هذا وصرح الرئيس الفرنسي في وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، بأنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240508/الخارجية-المجرية-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-هزيمة-قوة-نووية-1088645147.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مدير المخابرات الخارجية الروسية: التصريحات الغربية عن إرسال قوات إلى أوكرانيا "تصعيد" للصراع

01:01 GMT 09.05.2024
© Sputnik . Mixail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Mixail Voskresensky
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صرح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، بأن تصريحات السياسيين الغربيين التي تتحدث عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا غير مسؤولة على الإطلاق، ويمكن اعتبارها تصعيدًا للصراع.
موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين في حديث لوكالة "سبوتنيك" معلقًا على التصريحات المتكررة بشكل متزايد في الغرب حول إمكانية إرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا: "هذه تصريحات غير مسؤولة للغاية من قبل السياسيين الغربيين وحتى التصريحات نفسها يمكن اعتبارها تصعيدًا للصراع من جانبهم".
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية المجرية: أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة قوة نووية
أمس, 13:58 GMT
هذا وصرح الرئيس الفرنسي في وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، بأنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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