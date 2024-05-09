https://sputnikarabic.ae/20240509/مدير-المخابرات-الخارجية-الروسية-التصريحات-الغربية-عن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-تصعيد-للصراع-1088656018.html

مدير المخابرات الخارجية الروسية: التصريحات الغربية عن إرسال قوات إلى أوكرانيا "تصعيد" للصراع

مدير المخابرات الخارجية الروسية: التصريحات الغربية عن إرسال قوات إلى أوكرانيا "تصعيد" للصراع

سبوتنيك عربي

صرح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، بأن تصريحات السياسيين الغربيين التي تتحدث عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T01:01+0000

2024-05-09T01:01+0000

2024-05-09T01:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين في حديث لوكالة "سبوتنيك" معلقًا على التصريحات المتكررة بشكل متزايد في الغرب حول إمكانية إرسال أفراد عسكريين إلى أوكرانيا: "هذه تصريحات غير مسؤولة للغاية من قبل السياسيين الغربيين وحتى التصريحات نفسها يمكن اعتبارها تصعيدًا للصراع من جانبهم".هذا وصرح الرئيس الفرنسي في وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، بأنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240508/الخارجية-المجرية-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-هزيمة-قوة-نووية-1088645147.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية