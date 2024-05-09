https://sputnikarabic.ae/20240509/رئيس-قمة-ملتقى-الاستثمار-لـسبوتنيك-روسيا-دولة-شريكة-اقتصاديا-1088673091.html
رئيس قمة ملتقى الاستثمار لـ"سبوتنيك": روسيا دولة شريكة اقتصاديا
رئيس قمة ملتقى الاستثمار لـ"سبوتنيك": روسيا دولة شريكة اقتصاديا
سبوتنيك عربي
قال داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار ورئيس منظمة AIM العالمية، إن "الهدف الرئيسي للقمة هو توطيد العلاقات العالمية الاقتصادية مع الدول المختلفة". 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T13:25+0000
2024-05-09T13:25+0000
2024-05-09T13:25+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وأوضح الشيزاوي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن القمة ركزت هذا العام على توسيع الشركات، وأيضا استثمارات الكثير من المستثمرين، وأيضا للحكومات من مختلف دول العالم"، مضيفًا: "ركزنا في القمة هذه على مخرجات ممتازة من ناحية المحتوى وأيضا الشركات الاقتصادية ومن ناحية نوعية رواد العمل".وبشأن الوجود الروسي، قال إن "روسيا دولة شريكة اقتصاديا، وأيضا نحن شركاء في التنويع الاقتصادي"، مؤكدًا أن "القمة تركز على الترويج للقطاع الخاص في أي مكان".وتختتم "قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024"، اليوم 9 مايو/ أيار الجاري بمشاركة دولية واسعة، والتي تحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.وتوفر القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20240509/مسؤول-سابق-بقناة-السويس-قمة-aim-فرصة-مهمة-جدا-للاستثمار-1088669055.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار روسيا اليوم, روسيا, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس قمة ملتقى الاستثمار لـ"سبوتنيك": روسيا دولة شريكة اقتصاديا
حصري
قال داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار ورئيس منظمة AIM العالمية، إن "الهدف الرئيسي للقمة هو توطيد العلاقات العالمية الاقتصادية مع الدول المختلفة".
وأوضح الشيزاوي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك
"، أن القمة ركزت هذا العام على توسيع الشركات، وأيضا استثمارات الكثير من المستثمرين، وأيضا للحكومات من مختلف دول العالم"، مضيفًا: "ركزنا في القمة هذه على مخرجات ممتازة من ناحية المحتوى وأيضا الشركات الاقتصادية ومن ناحية نوعية رواد العمل".
وبشأن الوجود الروسي، قال إن "روسيا دولة شريكة اقتصاديا، وأيضا نحن شركاء في التنويع الاقتصادي"، مؤكدًا أن "القمة تركز على الترويج للقطاع الخاص في أي مكان".
وتختتم "قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
"، اليوم 9 مايو/ أيار الجاري بمشاركة دولية واسعة، والتي تحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وتوفر القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.
وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.