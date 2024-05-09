https://sputnikarabic.ae/20240509/مسؤول-سابق-بقناة-السويس-قمة-aim-فرصة-مهمة-جدا-للاستثمار-1088669055.html

مسؤول سابق بقناة السويس: قمة "AIM" فرصة مهمة جدا للاستثمار

مسؤول سابق بقناة السويس: قمة "AIM" فرصة مهمة جدا للاستثمار

سبوتنيك عربي

قال إبراهيم مصطفى عبد الخالق، النائب السابق لرئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، إن قمة "AIM للاستثمار" فرصة مهمة جدا... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T10:25+0000

2024-05-09T10:25+0000

2024-05-09T10:25+0000

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قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

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جاءت تصريحات المسؤول المصري السابق لـ"سبوتنيك" على هامش مشاركته في أعمال قمة " AIM للاستثمار"، في دورتها الـ13، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، والتي قال إنها تضم أكثر من 5,000 مشارك من أكثر من 175 دولة من مختلف التخصصات والخلفيات الاقتصادية والاستثمارية، ما بين حكومات شركات جهات دولية.وثمن عبد الخالق دور "هذا ملتقى لتبادل الآراء والأفكار لتحقيق التكامل والشراكة، فالتواجد في قمة aim للاستثمار فرصة مهمة جدا".وحول تأثير ما يحدث في المنطقة العربية من توترات سياسية وتأثيره على الاقتصاد والاستثمار في المنطقة العربية، قال إن التحديات الجيوسياسية في المنطقة العربية أثرت على حركة الأسواق في المنطقة العربية وحركة السفن من الشرق إلى الغرب، ترتب على ذلك البحث عن كيفية مواجهة التحديات المترتبة على هذه الآثار. وأشار عبد الخالق إلى أن هذا لن يحدث إلا من خلال التكامل والتعاون بين هذه الدول للتغلب على هذه التحديات، لأن التوترات تؤثر على معدلات النمو وفرص الاستثمار في الدول القريبة من هذه التوترات. وضرب المسؤول المصري مثال على تأثير تلك التوترات بما حدث في قناة السفن عندما انخفضت في معدلات المرور بقناة السويس إلى نحو 50%، ما زاد من تكلفة النقل والشحن، وبالتالي خلق نوع من التوتر في سلاسل الإنتاج، فحاليا الدول تفكر كيف تقلل من مخاطر طول المسافة التي تقطعها السفينة لنقل البضائع.وحول العلاقات الاقتصادي بين مصر وروسيا، قال إن السياسة المصرية تتمتع بالتوازن السياسي الاقتصادي، فكل ما يحقق مصالح الدولة المصرية تتبعه السياسة المصرية تجاه جميع الأطراف، كما أنها تقف على الحياد مع الجميع وتعمق علاقاتها معهم في كافة النواحي دون الإخلال بهذا التوازن.واختتتم بالتأكيد على أن العلاقة بين مصر وروسيا وثيقة جدا منذ زمن بعيد، وبالتالي وجود الزيارات والمؤتمرات المتبادلة بين البلدين لتحقيق التعاون والتكامل بين البلدين أمر مهم جدا للتغلب على الصعوبات والتحديات الحالية.

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